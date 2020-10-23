謠言終結站》網傳泰國暴動多警被打死 查核中心：錯誤訊息

網傳影片宣稱近日泰國發生大暴動，民眾投擲石塊攻擊警察，經查證後實為2006年印尼民眾抗爭畫面。（圖擷取自Vimeo頻道 Claudio von Planta）

2020/10/23 21:46

〔即時新聞／綜合報導〕網路充斥假消息，民眾須當心。近日影音平台、通訊軟體出現一段27秒影片，影片中民眾對警察投擲石塊攻擊，並以文字稱「今天泰國境內發生大暴動，街頭有很多警察被暴民打死。」經台灣事實查核中心（TFC）查證，該影片並非出自泰國，而是來自2006年印尼抗爭，因此網傳影片與說明實為「錯誤訊息」。

根據事實查核中心查證，在影音平台蒐尋相關影片後，發現一段3分35秒較完整的影片版本，經比對內容後發現相符，得知網傳27秒影片從此影片剪輯而來。

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但此影片標題為印尼的「巴布亞省的阿貝布亞區暴動-2006年3月16日-非常暴力!（Abepura Riots-16 March 2006-extremely violent!）」，上傳者瑞士紀錄片製作人普蘭塔（Claudio von Planta）也在影片下方說明:「這段影片是由印尼西部巴布亞省獨立運動示威人士，從印尼偷帶出來。」並非網傳27秒影片指稱來自泰國。

經搜尋印尼新聞媒體後，發現《TEMPO》、《OKENEWS》 等媒體確實有報導巴布亞省相關事件，內容為當地民眾在森達瓦溪大學（Cenderawasih University）抗議美國自由港麥克默倫銅金公司（Freeport-McMoRan Copper & Gold）過程，遭警方強行驅散，部份民眾反擊，造成警方4死、多名示威者中槍、被捕。

經事實查核中心比對2006年印尼相關新聞照片後，網傳27秒影片中的警察制服、大學校門樣式皆與當時新聞照片相符，顯示該網傳影片並非出自「泰國境內大暴動」，而是來自印尼，認定網傳影片與說明為錯誤訊息。

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