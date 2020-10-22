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    首頁　>　國際

    抗北京外宣 美國務院再列6家中媒為外國代表機構

    2020/10/22 01:06

    〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天宣布再將6家在美國營運的中國媒體列為「外國代表機構」。他說，這些媒體受外國政府實質控制，今天行動僅是確保美國閱聽人能區分真正新聞與中國外宣。

    為了對抗北京外宣行動，美國國務院2月及6月共將新華社、中國中央電視台、人民日報及環球時報等9家中國官媒列為「外國代表機構」（foreign missions）。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天再增添6家中媒至名單中。

    根據國務院新聞稿，今天新增的6家中媒包括一財全球、解放日報、新民晚報、中國社會科學雜誌社、北京周報及經濟日報。

    蓬佩奧於媒體簡報會中表示，這些媒體受到外國政府實質擁有或控制，國務院不會對其在美國刊登內容加諸任何限制，「我們僅是想確保美國閱聽人能區分自由媒體所撰寫的新聞，以及中國共產黨所散播的文宣，這兩者不一樣」。

    美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）指出，過去10年來，尤其是中共總書記習近平上任後，北京加大對官媒的掌控，並試圖將他們佯裝成獨立新聞機構。不過，「世界各地自由媒體是受制於事實真相，中國媒體則是受制於中國共產黨。」

    歐塔加斯說，國務院的目標是保護美國自由媒體，並確保美國民眾知道他們閱讀的「新聞」是來自自由媒體還是惡意外國政府。

    她強調，遭列外國代表機構的單位須遵循特定規定，這些規定能提高相關政府在美國所進行媒體活動的透明度。根據美國外國代表機構法（Foreign Missions Act），遭名列機構必須向美方提供雇員名單及註冊現有房產，購買或租賃新房產前也須事先獲得批准。（編輯：楊昭彥）

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