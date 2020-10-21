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    泰保皇派也不甩禁令上街集會 高舉國王肖像護君主制

    泰國保皇黨數今（21）日在曼谷等各地區走上街頭，稱他們的聚會不具政治性，因此不受政府集會禁令所限制。（歐新社）

    泰國保皇黨數今（21）日在曼谷等各地區走上街頭，稱他們的聚會不具政治性，因此不受政府集會禁令所限制。（歐新社）

    2020/10/21 19:26

    〔即時新聞／綜合報導〕面對成千上萬人參與的反政府和訴求改革君主制示威活動持續延燒，泰國保皇黨數今（21）日也在曼谷等各地區走上街頭，稱他們的聚會不具政治性，因此不受政府集會禁令所限制。

    綜合外媒報導，在反政府抗議團體敦促支持者今日下午4時聚集，進行連續第7天的遊行示威之際，保皇派也走上街頭，呼籲抗議者要求前軍事將領、現任總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）沒問題，但不應該扯上國王瓦吉拉隆功。

    保皇黨人士、24歲的西里蒙哥（Sirimongkol Ruampan）表示，「我求求你，做你想做的，但不要觸動君主制。」他說，「我不相信暴力。我再次祈求，不要將君主制帶入政治。」

    保皇派人士大多數都穿著代表支持王室的黃色衣服，並表示他們的聚會不具政治性，因此不受政府上週起禁止5人以上集會的限制。但警方表示，他們對所有團體一視同仁。

    外媒指出，保皇黨數十人週三在曼谷蘭甘亨大學（Rankhamhaeng University）聚集支持瓦吉拉隆功的君主專制政府時，與反政府人士發生衝突，雙方互相叫罵，有人扔出水瓶和其他物品。

    警方說，他們正試圖將這些團體分開。

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