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    故意說反話？ 中國鷹派學者閻學通：川普當選更有利中國

    美國總統大選受到國際關注，外界對於中國希望誰勝選這一話題也討論熱絡。左為共和黨現任總統川普，右為民主黨候選人拜登。（美聯社）

    美國總統大選受到國際關注，外界對於中國希望誰勝選這一話題也討論熱絡。左為共和黨現任總統川普，右為民主黨候選人拜登。（美聯社）

    2020/10/20 21:41

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選即將在下月3日登場，各界對於現任總統川普與民主黨候選人拜登誰能拿下大位都相當關心，尤其是在討論「中國希望誰能當選」這一話題更是熱絡。今天有外媒記者特別撰文，探究北京當局究竟希望誰勝選，其中北京知名鷹派學者閻學通竟認為近期積極打反中牌的川普當選更有利中國！

    英國廣播公司（BBC）駐北京記者沙磊（John Sudworth）今天發表專文「中國究竟希望誰勝出2020總統大選」，文章指出大多數人都認為中國應該會希望拜登勝選，畢竟川普的反中意識明顯高過拜登，但北京清華大學國際關係系主任閻學通卻不這麼認為，還說川普連任比拜登入主白宮更有利於中國，「不是因為川普對中國利益的損害會少於拜登，而是因為他對美國的傷害絕對大於拜登」。

    過去被視為中共鷹派學者的閻學通，近來曾表示中共缺乏全球領導力，在科技方面的實力也不足，對於戰狼外交也頗有微詞，外界因此都相當好奇閻學通的立場是否有所轉變。

    對此，沙磊指出，認為中國更樂見川普當選的聲音之所以會有這樣的想法，是因為川普常做出有損民主價值的言行。像是他（川普）經常在推特上抨擊媒體針對他的負面新聞，這樣否定新聞自由的行為讓川普在批評中國時不免有些自打臉。

    有趣的是，川普近來在造勢場合一再強調「拜登贏，中國就贏」，今年8月時曾說「中國非常想要拜登勝選，如果他們希望我贏，對我來說就是一種侮辱」。

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