拜登當選惡夢？日學者：「日本有事」及「台灣被中國吞噬」

多名日本學者公開表達不樂見拜登（見圖）當選美國總統，認為這有害未來日美關係，也不利台灣未來發展。（美聯社檔案照）

2020/10/19 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統大選備受全球矚目，日媒今（19日）報導「拜登當選的惡夢」是「日本有事」以及「台灣被中國吞噬」，一旦美國總統不再是川普，中國威脅將接踵而至，「那會是最糟糕的情況」。

根據日本《富士夕刊》報導，日本福井縣立大學教授島田洋一表示，如果川普當選連任，日本與美國之間的關係「將是美好的，我會鬆一口氣」，雙邊關係將比以往任何時候更為牢固，他也直言，拜登不具備川普果斷的大膽決策能力，假設川普獲勝，但參議院多數席次被民主黨拿下，美方對中國與北韓的政策仍可能因此減弱。

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日本拓殖大學海外事務研究所所長川上高志也指出，如果川普連任，美方將加快與中資脫鉤的速度，但如果拜登當選，情況將會改變，日本會被美國新政府所忽略，而中國則與美進入蜜月期，一但台灣發生緊急狀況，日本的危急風險就會增加，「台灣被中國吞噬，日本、沖繩處於危險之中」。

日本經濟評論員渡邊哲也提到，美國總統選舉的結果很可能與日本經濟有直接相關在民主黨內部派系存在不協調，也看不到政策方向，這將無法穩定美國經濟，也會衝擊日本市場，從歷史觀點來看，美國在民主黨執政時，日本企業受到很大影響，且日方也似乎很難解決。

《富士夕刊》日媒今（19日）報導「拜登當選的惡夢」。（圖取自日本《富士夕刊》）

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