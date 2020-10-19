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    壓力太大？湖北省長王曉東疑落馬 中國媒體人曝最新狀況

    先前湖北省長王曉東接連缺席重要活動，神隱一段時間，引發關注，爆出落馬疑雲。（圖擷自湖北統計局官網）

    先前湖北省長王曉東接連缺席重要活動，神隱一段時間，引發關注，爆出落馬疑雲。（圖擷自湖北統計局官網）

    2020/10/19 11:06

    〔即時新聞／綜合報導〕先前湖北省長王曉東接連缺席重要活動，神隱一段時間，引發關注，爆出落馬疑雲，港媒報導引述中國資深媒體人消息，指出王曉東其實是中風入院，疑今年初抗疫壓力過大，目前已經能夠下床活動。

    綜合媒體報導，60歲的湖北省長王曉東先前應對武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情慢半拍，又多次口誤，遭到各界批評，穩坐官位的他突然消失一段時間，最近一次露面是在9月21日的省政府常務會議上；王曉東消失多日的狀況讓外界盛傳他已經生重病住院，更懷疑他可能將被拔官「落馬」。

    港媒《星島日報》報導指出，由於疫情之後湖北須重振經濟，省長卻遲遲不露面，讓中國資深媒體人「長衫無臉生」詢問了湖北官場人士。該人士透露，或許不耐今年抗疫的壓力，王曉東9月21日主持省政府常務會議不久後就突然中風，北京對此也多次慰問，省委書記應勇還曾在重要會議上透露王曉東病情。

    該名消息人士指出，王曉東中風時身邊恰好有人，才得以隨即送醫救治，經過治療後已能下床活動，看上去沒有太多後遺症，目前已經轉到武漢的三甲醫院接受進一步治療，「若沒出現意外」不久後就能復工。

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