靠睡40多名官員升職收賄 甘肅「校花級」女副市長受審

2019-08-28 18:02

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國已落馬的甘肅武威市前副市長姜保紅，傳出屢次透過性賄賂而升職，十多年來曾與40多名官員發生過關係，其中有17名是領導級的人物。甘肅省定西市中級人民法院，28日一審公開開庭審理這起轟動全中國的女貪官權色受賄案，姜保紅被控受賄人民幣1439餘萬元，將擇期宣判。

綜合中國媒體報導，檢方指控，2009年5月至2018年6月間，被告人姜保紅利用其甘肅省維護社會穩定工作領導小組辦公室二處副處長、甘肅省武威市招商局局長、武威市發展和改革委員會主任、武威市人民政府副市長的職務便利，索取、非法收受他人人民幣1418萬元、美元2萬元、黃金300克，折合人民幣共計1439.55萬元，為他人謀取利益。庭審中，被告人姜保紅當庭表示認罪、悔罪。

據報導，姜保紅是黑龍江人，今年才將滿45歲。她身材高挑且外貌亮麗，求學時期就是學校校花，在大學畢業前曾到甘肅的法院實習，搭上法院一名庭長，畢業就分配到該法院，後來被調到甘肅省維穩領導小組辦公室，10年內從小科員到副處長，之後在武威市任職時又在4年多從副處長升到副廳級。

姜保紅與武威市前市委書記火榮貴變成情人後，就靠著火榮貴的栽培一路高升，他們兩人的親暱關係早傳得沸沸揚揚，更傳出姜保紅先後曾和40名高官發生性關係，用肉體換取上位的機會，其中17人還是領導級的人物。兩人在今年1月10日被開除黨籍和開除公職，並在同月21日被逮捕。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法