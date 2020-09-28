「被生病？」疑落馬 湖北省長王曉東缺席活動多日盛傳患病入院

中共湖北省長王曉東盛傳生病住院，被疑落馬。（圖擷自湖北統計局官網）

2020/09/28 07:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國官場疑又將有大地震，湖北省長王曉東近日接連缺席重要活動，引發關注，傳出最新的訊息是，疑已患病入院無法視事，是否是真實，引發外界各項懷疑，甚至懷疑他可能已落馬。

綜合媒體報導，早在今年初武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發之初，被控隱匿疫情，遭到各方撻伐，武漢市長周先旺、市委書記馬國強先後對外稱已把疫情報中，但未獲中央授權對外公布，甩鍋習近平，中國官場上演疫情甩鍋大戰，卻引發全球軒然大波，2月13日，習近平摘掉湖北省委書記蔣超良、武漢市委書記馬國強的職位，分別由習家軍人馬上海市長應勇、濟南市委書記王忠林接任。但，被稱為「湖北Ｆ４」的另兩名成員湖北省長王曉東與武漢市長周先旺卻一直留任。

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今年初，武漢疫情大爆發之時，武漢醫護急需各項物資，但王曉東受訪時還對外宣稱，一切物資充裕，惹眾怒，又在疫情方面多次口誤及調度防疫物資等，遭到各項批評，仍然穩坐官位。

據資料，他最近一次露面是9月21日，主持省政府常務會議，港媒還稱他是「學習習近平講話」，但接下來的重要活動，如浙江省委書記袁家軍到訪考察、中國生物產業大會及湖北省1-8月經濟運行分析調度會議，他都未露面。

直到9月4日，被稱是王曉東「大管家」湖北省政府秘書長別必雄落馬，外界重新認為，王曉東可能出事，最近更盛傳王曉東生重病住院，已到無法視事的地步，從而被懷疑，他可能即將被拔官。

王曉東現年60歲，江西信豐人，曾在江西、貴州任職，做過貴陽市委書記、貴州省常務副省長；2011調任湖北省常務副省長，2017年任省長。海外媒體追蹤王曉東發跡史，一派認為他與中共常委栗戰書交往密切，但另派則認為，他其實是曾慶紅的人。

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