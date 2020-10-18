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    2000年前「沙漠巨貓」現形！秘魯驚見巨大神秘圖騰

    2020/10/19 00:38
    秘魯文化部近日宣布，伊卡沙漠找到大型貓科動物的古代圖騰，年代距今超過2000年。（美聯社）

    秘魯文化部近日宣布，伊卡沙漠找到大型貓科動物的古代圖騰，年代距今超過2000年。（美聯社）

    〔即時新聞／綜合報導〕南美洲秘魯納斯卡城（Nasca）古文明所留下著名的「納斯卡線」，須從高空俯瞰才能發現地面上有巨大圖騰，秘魯文化部近日又宣布，找到大型貓科動物的古代圖騰，距今超過2000年。

    根據《英國廣播公司》（BBC）報導，秘魯文化部宣布，在首都利馬（Lima）以南400公里的伊卡沙漠（Ica Desert）發現長37公尺的巨大圖騰，相當接近其他「納斯卡線」圖騰，經過鑑定後，發現這個圖騰2000多年前就存在於沙漠中，每條線的寬度約介於30公分至40公分。

    秘魯帕拉卡斯（Paracas）文化距今2000多年前，該文化經常在陶瓷、紡織品中出現類似的貓科動物圖騰。（美聯社）

    秘魯帕拉卡斯（Paracas）文化距今2000多年前，該文化經常在陶瓷、紡織品中出現類似的貓科動物圖騰。（美聯社）

    考古團隊已對於這個新發現進行養護，目前它正遭受自然侵蝕破壞，負責相關工作的考古學家伊斯拉（Jhonny Isla）指出，該處地形複雜，因此讓團隊注意到山坡上的痕跡絕對不是自然產生，使用空拍機才發現這個巨大的貓科動物圖騰，而未來使用無人機，有望發現更多古文明留下的遺跡。

    秘魯帕拉卡斯（Paracas）文化距今2000多年前，該文化經常在陶瓷、紡織品中出現類似的貓科動物圖騰，這個古文明比「納斯卡線」年代更久遠，目前已知的納斯卡文明和「帕爾帕文明」（Palpa）共留下大約300個幾何圖形，以及其他70條具有動植物和擬人生物形狀組成的圖案。

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