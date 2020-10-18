川普、拜登第3場辯論會 主持人與民主黨關係深厚

川普（左）和拜登（右）將在22日公開辯論，但主持人被發現與民主黨關係深厚。（美聯社）

2020/10/18 15:21

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統大選第3場、同時也是最後一場辯論會，將在美東22日晚間9時（台灣時間23日上午9時）舉行，不僅川普和拜登如何過招令人矚目，連主持人也成為焦點。《紐約郵報》17日披露，該場辯論的主持人、美國國家廣播公司（NBC）白宮特派員維爾克（Kristen Welker），與民主黨關係深厚。

在上月29日的第一場辯論會後，主持人華勒斯（Chris Wallace）被認為偏袒拜登，令最終場辯論會主持人的政治背景，受到更多關注。據報導，44歲的維爾克出身自根深蒂固的民主黨家庭，她的父母多年來捐贈數萬美元給民主黨候選人，包括拜登、希拉蕊、民主黨全國委員會（DNC）等。

請繼續往下閱讀...

尤有甚者，維爾克一家光是捐給前總統歐巴馬的金額，就接近2萬美元（約60萬台幣），以致全家還曾在2012年時進入白宮，與歐巴馬一家一起慶祝耶誕節。雖然維爾克目前並非民主黨註冊黨員，但曾分別於2004年和2012年時，在羅德島州和華盛頓哥倫比亞特區登記為該黨成員。

維爾克2011年起擔任白宮特派員後，一直展現嚴苛的問話風格。例如，她曾在去年1月快口質問川普：「總統先生，有或沒有？你是否曾協助俄羅斯？有或沒有？」

然而，當維爾克面對民主黨政治人物時，態度明顯不同。例如，2016年3月，她在準備訪問甫與參議員桑德斯（Bernie Sanders）就黨內提名進行辯論的希拉蕊時，事先就向她的聯繫主任帕米耶里（Jennifer Palmieri）通風報信，透露至少一項準備提問的問題，讓希拉蕊有所準備。

一名白宮資深官員表示：「任何曾與維爾克共事的人都知道，她是一個激進份子，不是記者。」

由於第2場辯論會在川普反對視訊舉行下取消，第三場辯論會成為川普和拜登大選前最後一次公開較量的機會，屆時將在田納西州納希維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學登場，預計將進行90分鐘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法