美國媒體分兩邊 評論勝負各為其主

在七日晚間舉行的美國副總統辯論會中，突然有隻蒼蠅飛到共和黨候選人彭斯的頭上，「觀賞」了兩分鐘的辯論會，吸引了所有觀眾的目光，似乎只有彭斯自己沒注意到。「蒼蠅門」（flygate）更在辯論會結束後登上推特熱搜，網友紛紛製作迷因（meme）惡搞。（法新社）

2020/10/09 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和、民主兩黨總統候選人陣營在七日副總統候選人辯論過後，不約而同宣稱該黨副總統候選人獲勝；親共和黨總統川普的福斯電視台直言民主黨副總統候選人賀錦麗未能證明自己有資格擔當大任，但被視為反川普的華盛頓郵報卻說，賀錦麗靠鎖定攻擊川普得分。

兩黨都自稱辯論獲勝

川普連發推文大讚副手彭斯在辯論中表現佳、「大勝」，還嘲諷賀錦麗是失言機器；他的競選團隊幕僚也不斷讚揚彭斯，例如川普競選團隊的資深顧問米勒就說彭斯贏得徹底，相較之下，賀錦麗在台上竟是一臉茫然與驚呆樣，忙著翻小抄與碎念，沒有為黃金時段播出的電視辯論做好準備，更沒有為當美國副總統做好準備。

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彭斯穩軍心 賀連攻川普

路透指出，從低稅賦、強軍、抗中到維持最高法院的保守性，彭斯都能提出說法，沉穩表現給了共和黨游離選民重新支持川普的理由，也穩住川普競選陣營軍心。

民主黨陣營也為自家人叫好。民主黨總統候選人拜登稱賀錦麗透過辯論讓美國人知道她為何會被選為副總統候選人，「我們大家今晚以你為榮」；拜登的資深顧問桑德斯（Symone Sanders）也大讚賀錦麗表現好，充分展現選民為何應該把票投給拜賀配；拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）甚至虧彭斯的表現有如「一杯在室外放了一週的牛奶」。

美國媒體在評斷勝負上也各為其主。保守派評論員匹克（Liz Peek）在福斯新聞網上撰文附和川普陣營的說法，認為賀錦麗在面對若干重大問題時規避拒答，證明她沒有為總統無法視事時取而代之的備位元首做好準備；華郵記者迪安內（E.J. Dionne）則說，彭斯企圖在辯論中攻擊拜登，但賀錦麗與現實本身把辯論拉回凸顯川普政府失職的正軌。

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