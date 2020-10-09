為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    美國媒體分兩邊 評論勝負各為其主

    在七日晚間舉行的美國副總統辯論會中，突然有隻蒼蠅飛到共和黨候選人彭斯的頭上，「觀賞」了兩分鐘的辯論會，吸引了所有觀眾的目光，似乎只有彭斯自己沒注意到。「蒼蠅門」（flygate）更在辯論會結束後登上推特熱搜，網友紛紛製作迷因（meme）惡搞。（法新社）

    在七日晚間舉行的美國副總統辯論會中，突然有隻蒼蠅飛到共和黨候選人彭斯的頭上，「觀賞」了兩分鐘的辯論會，吸引了所有觀眾的目光，似乎只有彭斯自己沒注意到。「蒼蠅門」（flygate）更在辯論會結束後登上推特熱搜，網友紛紛製作迷因（meme）惡搞。（法新社）

    2020/10/09 05:30

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國共和、民主兩黨總統候選人陣營在七日副總統候選人辯論過後，不約而同宣稱該黨副總統候選人獲勝；親共和黨總統川普的福斯電視台直言民主黨副總統候選人賀錦麗未能證明自己有資格擔當大任，但被視為反川普的華盛頓郵報卻說，賀錦麗靠鎖定攻擊川普得分。

    兩黨都自稱辯論獲勝

    川普連發推文大讚副手彭斯在辯論中表現佳、「大勝」，還嘲諷賀錦麗是失言機器；他的競選團隊幕僚也不斷讚揚彭斯，例如川普競選團隊的資深顧問米勒就說彭斯贏得徹底，相較之下，賀錦麗在台上竟是一臉茫然與驚呆樣，忙著翻小抄與碎念，沒有為黃金時段播出的電視辯論做好準備，更沒有為當美國副總統做好準備。

    彭斯穩軍心 賀連攻川普

    路透指出，從低稅賦、強軍、抗中到維持最高法院的保守性，彭斯都能提出說法，沉穩表現給了共和黨游離選民重新支持川普的理由，也穩住川普競選陣營軍心。

    民主黨陣營也為自家人叫好。民主黨總統候選人拜登稱賀錦麗透過辯論讓美國人知道她為何會被選為副總統候選人，「我們大家今晚以你為榮」；拜登的資深顧問桑德斯（Symone Sanders）也大讚賀錦麗表現好，充分展現選民為何應該把票投給拜賀配；拜登競選團隊發言人貝茨（Andrew Bates）甚至虧彭斯的表現有如「一杯在室外放了一週的牛奶」。

    美國媒體在評斷勝負上也各為其主。保守派評論員匹克（Liz Peek）在福斯新聞網上撰文附和川普陣營的說法，認為賀錦麗在面對若干重大問題時規避拒答，證明她沒有為總統無法視事時取而代之的備位元首做好準備；華郵記者迪安內（E.J. Dionne）則說，彭斯企圖在辯論中攻擊拜登，但賀錦麗與現實本身把辯論拉回凸顯川普政府失職的正軌。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室
    2020/10/08 07:08

    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」
    2020/10/08 07:10

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」 影片

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…
    2020/10/08 07:13

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河
    2020/10/08 07:22

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播