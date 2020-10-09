川普:紓困案協議有望達成

川普七日於玫瑰花園錄製影片，表示「確診是中國的錯，不是你的錯」，並狠嗆中國將為他們的作為付出巨大代價。 （路透）

2020/10/09 05:30

嗆中國要付出巨大代價 拒線上辯論

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕仍在接受武漢肺炎治療的美國總統川普雖然尚未痊癒，還是於七日回到白宮橢圓形辦公室工作，聽取紓困方案談判進度和颶風狀況簡報，也誓言要讓中國付出巨大代價。美國「總統大選辯論委員會」則於八日宣布，為了保障參與者的健康與安全，第二場總統辯論會改為線上辯論會，遭到川普反對，甚至揚言不出席。

批拜登做不了兩個月總統

川普染疫後，八日上午首次於電視節目露臉，在接受福斯財經新聞網電話專訪時，強調他不會「浪費時間在線上辯論會上」，並痛斥讓他坐在電腦前辯論的想法相當「荒謬」，指責「每個人都想保護拜登」。川普並宣稱，有很大的機率和民主黨就紓困方案達成協議。川普也在訪問中，讚揚副總統彭斯在辯論會上「痛宰」民主黨對手賀錦麗，更罵賀錦麗是「魔鬼」，「所說的都是謊言」；他也不忘再質疑拜登心智能力不佳，「做不了兩個月的總統」。

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認仍在服用類固醇藥物

川普聲稱自己健康狀況好到當晚就能參加選舉造勢活動，且應該完全沒有傳染力，但承認自己仍在服用類固醇藥物。對於川普的病情與治療狀況，白宮的透露有限，川普的醫生七日僅指出，川普已經累積廿四小時沒有症狀、四天沒有發燒。

川普誓言武肺治療免費

川普也提及由美國「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals）推出、他所接受的試驗雞尾酒療法，表示他接受治療後感覺很好，希望每位病患都能得到跟他一樣的治療。川普也誓言會讓美國的武漢肺炎相關治療免費，但並未解釋如何落實。

川普因染病導致近一星期無法投入選戰，早已迫不及待要回到競選活動中，白宮幕僚長梅多斯也表示，川普的行程都保有彈性，全看川普的病情發展。美國廣播公司（ABC）八日指出，川普最快將於十二日恢復競選活動。

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