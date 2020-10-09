為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    川普:紓困案協議有望達成

    川普七日於玫瑰花園錄製影片，表示「確診是中國的錯，不是你的錯」，並狠嗆中國將為他們的作為付出巨大代價。 （路透）

    川普七日於玫瑰花園錄製影片，表示「確診是中國的錯，不是你的錯」，並狠嗆中國將為他們的作為付出巨大代價。 （路透）

    2020/10/09 05:30

    嗆中國要付出巨大代價 拒線上辯論

    〔編譯黃靖媗／綜合報導〕仍在接受武漢肺炎治療的美國總統川普雖然尚未痊癒，還是於七日回到白宮橢圓形辦公室工作，聽取紓困方案談判進度和颶風狀況簡報，也誓言要讓中國付出巨大代價。美國「總統大選辯論委員會」則於八日宣布，為了保障參與者的健康與安全，第二場總統辯論會改為線上辯論會，遭到川普反對，甚至揚言不出席。

    批拜登做不了兩個月總統

    川普染疫後，八日上午首次於電視節目露臉，在接受福斯財經新聞網電話專訪時，強調他不會「浪費時間在線上辯論會上」，並痛斥讓他坐在電腦前辯論的想法相當「荒謬」，指責「每個人都想保護拜登」。川普並宣稱，有很大的機率和民主黨就紓困方案達成協議。川普也在訪問中，讚揚副總統彭斯在辯論會上「痛宰」民主黨對手賀錦麗，更罵賀錦麗是「魔鬼」，「所說的都是謊言」；他也不忘再質疑拜登心智能力不佳，「做不了兩個月的總統」。

    認仍在服用類固醇藥物

    川普聲稱自己健康狀況好到當晚就能參加選舉造勢活動，且應該完全沒有傳染力，但承認自己仍在服用類固醇藥物。對於川普的病情與治療狀況，白宮的透露有限，川普的醫生七日僅指出，川普已經累積廿四小時沒有症狀、四天沒有發燒。

    川普誓言武肺治療免費

    川普也提及由美國「雷傑納榮製藥公司」（Regeneron Pharmaceuticals）推出、他所接受的試驗雞尾酒療法，表示他接受治療後感覺很好，希望每位病患都能得到跟他一樣的治療。川普也誓言會讓美國的武漢肺炎相關治療免費，但並未解釋如何落實。

    川普因染病導致近一星期無法投入選戰，早已迫不及待要回到競選活動中，白宮幕僚長梅多斯也表示，川普的行程都保有彈性，全看川普的病情發展。美國廣播公司（ABC）八日指出，川普最快將於十二日恢復競選活動。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室
    2020/10/08 07:08

    川普逾24小時無症狀 重返橢圓形辦公室

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」
    2020/10/08 07:10

    川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」 影片

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…
    2020/10/08 07:13

    諾貝爾獎揭曉 李嘉誠開心到噴淚…

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河
    2020/10/08 07:22

    遭中共嚴厲打壓 新疆穆斯林把《古蘭經》密封丟入伊犁河

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播