《即時說新聞》拜登兒涉「通烏門」貪腐 「十月驚奇」震撼美大選

《紐約郵報》曝光杭特（左）涉嫌貪腐信件，指出拜登（右）疑似知情並參與其中。（歐新社）

2020/10/16 18:51

〔影音新聞／綜合報導〕《紐約郵報》14日重磅爆料，從美國民主黨候選人拜登的兒子杭特的電腦中，發現拜登在烏克蘭涉嫌貪腐交易，在美國大選倒數19天之際投下震撼彈，究竟2020年的第一個「十月驚奇」，會對選情帶來什麼影響？

根據《紐約郵報》報導，在一台杭特未領取的電腦中發現多則涉及拜登父子與烏克蘭、中國商業相關的郵件，以及杭特私人的照片與不雅影片，此電腦交給FBI，川普的個人律師朱利安尼也獲得其中的資料，爆料給《紐約郵報》的記者。

請繼續往下閱讀...

其中最關鍵的信件提到拜登的「通烏門」醜聞，指證2015年時擔任烏克蘭天然氣公司「布利斯瑪」（Burisma）董事的杭特，將時任副總統的拜登介紹給公司顧問（Vadym Pozharskyi），不到一年後，拜登向烏克蘭政府施壓，要求解僱正在調查「布利斯瑪」的最高檢察官蕭金（Viktor Shokin），並且要脅如果不照辦，美國將會撤回多達10億元的貸款案。另一封信也透露，杭特進入董事會疑似是波扎爾斯基促成，要求杭特運用影響力，解決公司被調查的問題。拜登一再否認他涉及「布利斯瑪」的利益衝突，如今信件曝光讓人起疑。

然而這些證據無法成為拜登濫用職權的直接證據，如果拜登勝選，他將受到刑事豁免權的保護，只有被彈劾才能讓他下台。美國參議院正介入調查，若發現有問題，則有權召喚拜登出席聽證，拜登不得拒絕。當然拜登也可以保持沉默直到大選結束，讓輿論的力量審判他。

川普的律師朱利安尼已在推特預告，將在個人網站準備七集的爆料，揭露拜登家族索賄數百萬美元的證據；9月30日布利斯瑪也在烏克蘭的法庭上承認賄賂拜登父子，並且當庭提交相關證據，美國駐烏克蘭基輔的大使館和烏克蘭執法部門正密切交換相關資訊，國內外的雙重夾擊，讓大選也成為拜登的名譽保衛戰。

這起事件親民主黨的媒體不做報導，但沒想到《紐約郵報》的報導和小川普拍的相關影片卻遭到臉書和推特限制分享，川普在推特攻擊兩大社群媒體為拜登護航，社群媒體的審核制度是否成為特定政治人物的宣傳機器，或許將成為大選後國際持續關注的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法