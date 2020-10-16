似曾相似？疫情衝擊出奇招攬客 日本樂園推「工作摩天輪」

日本東京讀賣樂園推出「工作摩天輪」，讓民眾能在摩天輪上進行遠距辦公。（路透）

2020/10/16 16:40

〔即時新聞／綜合報導〕前高雄市長韓國瑜在競選高雄市長時曾提出興建「愛情摩天輪」，當時引起各界議論，不過現在在日本，由於武漢肺炎（新型冠狀病毒，COVID-19）疫情衝擊，各大遊樂園來客數減少，位在東京的「讀賣樂園」便推出「工作摩天輪」，讓民眾能在摩天輪上進行遠距辦公。

綜合外媒報導，由於武漢肺炎疫情影響，大多數日本人現在都採用遠距辦公、在家上班方式工作，但待在家太久，難免會感到厭倦。日本東京讀賣樂園便想出新奇攬客招數，推出「娛樂工作站」，並提供Wi-fi網路服務，其中最引人注目的便是「工作摩天輪」。

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一名科技顧問公司的社長山本也展示自己在「工作摩天輪」上辦公的畫面，他一邊進行視訊會議，一邊和對方分享摩天輪上的美景。山本表示，這和他平常的工作型態與眾不同，在戶外辦公感覺很棒。

如果有懼高症，讀賣樂園也準備了地面的娛樂工作站，園方在泳池邊擺放躺椅，並備妥電源插座以及網路設施，讓人可以看著泳池畔、吹著涼風，愜意地躺在椅子上工作。待工作結束後，遊客還能另外付費玩其他遊樂設施，或使用樂園內的溫泉澡堂或高爾夫球練習場。

若要使用樂園的娛樂工作站，必須要先至讀賣樂園官網訂票，平日每人只要1900日圓，假日則是2000日圓，換算成台幣大約500多元，就能在摩天輪上工作一小時。

資訊公司社長山本在「工作摩天輪」上與視訊對象分享摩天輪的景色。（路透）

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