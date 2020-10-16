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    日韓共同民調：今年南韓人更討厭日本 、日本人更喜歡南韓

    南韓東亞研究院分析，日本人對南韓情感改善可能是受到KPOP文化影響。圖為南韓知名實力派女團MAMAMOO舞台表演畫面。（歐新社）

    南韓東亞研究院分析，日本人對南韓情感改善可能是受到KPOP文化影響。圖為南韓知名實力派女團MAMAMOO舞台表演畫面。（歐新社）

    2020/10/16 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕國際情勢瞬息萬變，國與國之間的國民看法也跟著改變；根據日本和南韓調查機構共同民調顯示，近4年間日本對南韓的情感呈現改善趨勢，而南韓對日本的情感則在今年劇烈惡化。

    根據《韓聯社》報導，日本民間非營利團體「言論NPO」與南韓民間的「南韓東亞研究院（EAI）」合作調查兩國人民對彼此國家的情感變化，在南韓時間9月11日至25日、日本時間9月12日至10月4日間，針對南韓1006名18歲以上男女、日本1000名研究對象進行調查，在本月15日發表共同調查結果。

    調查結果顯示，日本方面，對南韓抱持正面情感的日本人自2016年29.1%以來維持降幅，去年降至20%，今年則上升至25.9%；對南韓抱持負面情感的日本人去年為49.9%，在今年出現小幅下降，來到46.3%。

    南韓方面，對日本抱持正面情感的南韓人比例自2015年的18.7%逐年上升，至2019年達31.7%，卻在今年出現劇烈降幅，對日本抱持正面情感的南韓人今年只剩12.3%，對日本抱持負面情感的南韓人去年為49.9%，今年則激升到71.6%。

    對此，南韓東亞研究院分析，南韓人討厭日本情緒高漲可能跟去年日對韓出口管制（対韓輸出規制措置），以及前日本首相安倍晉三對南韓負面發言等因素有關；日本對南韓好感度上升較可能是受南韓演藝產業「KPOP」文化影響，連帶使日本年輕族群對南韓文化的關心程度提升，進而帶動對南韓情感改善。

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