愛情摩天輪被疑跳票 韓國瑜又火了：何時說過動工

2019-08-02 11:58

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市議員邱俊憲批評愛情摩天輪從動工、招標變成說明會，呼籲市府說法別像摩天輪轉啊轉，別只想享受口號吹捧下的造神，應講清楚實情；高雄市長韓國瑜今高分貝回嗆，什麼時候說過「動工」了。

邱俊憲根據媒體報導，質疑愛情摩天輪從動工、招標、變成說明會，呼籲市府說法別像摩天輪轉啊轉、一直轉！尚未發生的說明會、也沒有招標簽約，竟然可以成為韓市長確定兌現的政見，果然是「韓口號」！

他指出，昨下午媒體披露韓國瑜在7月17日接受媒體專訪時、對於摩天輪的說法，字眼是確定兌現、8月招標⋯，再經過一番質疑與媒體詢問後，市政府最新說法為在8月召開說明會。

邱俊憲指出，從6月28日媒體大篇幅報導動工，7月17日韓接受專訪再度變成說招標，8月1日再變成說明會，提醒韓市府在面對議會與外界質疑實情進度為何時，真的不要太急忙氣急敗壞指說質疑都是黑韓，應多花點時間，請韓市長跟經發局、新聞局把實情說法確認好，不要像摩天輪一樣轉啊轉，每次都不一樣！

他奉勸市政府，不要只想享受口號吹捧下的造神，卻接受不了市民務實戳破不實的虛幻，摩天輪的進度，到底是說開說明會還是動工？

韓國瑜今高分貝回問，他什麼時候說過動工了，哪一年哪一月哪一天、什麼場合說過動工？為什麼民進黨議員每天在唱衰、每天在扯後腿，很不希望高雄進步的樣子，他哪一天說過要動工。

他強調，當時意思是說有外商要投入調查研究、探勘，研究這個商業價值，大概有兩到三家，什麼什麼時候說過「動工」？民進黨議員就很不希望高雄進步的樣子，天天搞抹黑，但高雄進步、高雄市民生活過得好，不是大家快樂嗎？每天唱衰是什麼意思？

韓國瑜抱怨，他什麼時候說謊過呢？重申就是有兩到三家廠商，因為外商要來看在愛河上建構一個摩天輪，做可行性評估調查研究，正確講法是這樣。

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