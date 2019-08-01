有公文有真相！韓國瑜愛情摩天輪蓋不蓋 市府3局處互踢皮球

2019-08-01 14:11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄市長韓國瑜一直掛在口中的「愛情摩天輪」政見，雖然被專家學者打臉無法成形，但韓國瑜在6月底時公開宣稱有3個國家有興趣投資，且8月就會有進度，民進黨高市議員邱俊憲發文給市府詢問工程進度，卻被研考會、工務局、經發局互踢皮球，證實8月蓋摩天輪又是謊話。

邱俊憲指出，6月28日韓市長召開記者會，信誓旦旦說8月愛情摩天輪即將動工，但被過去韓市長「輝煌的紀錄」嚇怕了，只好正式公文去詢問市府主管計畫列管的研考會、主管工程的工務局、還有韓市長說的經發局，問問他們到底實際上的內容是什麼？

結果3個局處互踢互球，邱俊憲拿出公文為憑，發現研考推稱摩天輪業務是經發局的，請經發局回答，工務局回文指出，業務是經發局的，工務局沒有相關配合事項，經發局則說，正搜集資料並進行評估中。

邱俊憲不禁要問，韓市長，您口中8月即將動工的摩天輪，在您的團隊內，居然還只是在資料搜集，這是在開市民朋友玩笑嗎？如果真的能動工，我願意個人出資購買一百個wecare吃碗內看碗外警示碗，來發放給各位網友們。

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