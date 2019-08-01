韓國瑜稱氣爆沒辦過追思會 議員怒轟：你沒開過善款委員會

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市政府氣爆追思會遭抨擊，市長韓國瑜反擊說以前沒辦過，市議員邱俊憲「氣到發抖」說，「韓國瑜不要公然睜眼說瞎話」，貼上報導打臉。他更爆料，韓國瑜上任以來，氣爆善款委員會沒開過一次會，說重視災民，誰信？
韓國瑜今天針對外界對氣爆追思會質疑提出反擊，邱俊憲在臉書PO文指出，「昨天晚上在市政府舉辦的氣爆追思記者會，辦的如何，沒有人能夠去代替那些受災的家屬去表達他們心中的感受，如果有讓罹難家屬覺得被輕忽、被消費，現在的高雄市長就是你韓國瑜，扛下來就是你的責任⋯」。
邱俊憲批評 ，「還在那邊牽拖過去沒有辦追思會，不是沒有辦，而且還是有很多很多家屬跟民眾一起參加，讓大家一起往前走！只有你國民黨人跟韓國瑜，還在自以為的消費災害中⋯」
邱俊憲為了證明所言，「貼一個韓市長最挺的媒體當時的報導給他參考看看就好」，他所貼的報導為2015年高雄市文化局委請紙風車劇團舉辦的追思會，他說，地點就在當年救災指揮中心五權國小，當時他也有參加。
邱俊憲說，韓國瑜會這樣回應，顯然沒有把外界不滿與覺得不妥聽進去，他還說，韓國瑜選前對善款運用有意見，上任後也說若不法將送辦，但他上任200多天了，氣爆善款委員會沒開過一次會，這牽涉到傷重者後續照顧，「說重視災民，誰信？」
-
韓國瑜昨晚出席氣爆5週年紀念會（見圖），挨批像個人造勢，今天他回應說，議會質詢氣爆多年從不辦追思會，5年第一次來辦，為何要唱衰？。（資料照，記者張忠義攝）
-
高雄市議員邱俊憲在臉書上，要韓國瑜不要公然睜眼說瞎話。（記者洪臣宏翻攝）