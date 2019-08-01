愛情摩天輪來了！ 高雄市府：8月會開說明會

2019-08-01 19:56

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對議員指「韓市長號稱8月將動工愛情摩天輪」，市府新聞局傍晚發表聲明，強調韓國瑜並未說過愛情摩天輪將在8月動工，事實上，8月將針對愛情摩天輪召開說明會。

今天是8月1日，綠營議員指「韓市長號稱8月將動工愛情摩天輪」，等著看好戲。對此，市府新聞局強硬回擊說「 這又是一則「黑韓假新聞」代表！務必請議員不分黨派，以怎麼讓高雄更好為努力的目標，而不只是為了看衰高雄淪為政黨打手，別忘了選民們都在看 」。

新聞局強調，韓國瑜市長並未說過愛情摩天輪將在8月「動工」，韓市長在6月28日記者會，只說過「8月將有3家外國廠商加入計畫」。

記者查證，部分媒體的標題，的確有出現「愛情摩天輪將在8月動工」，可能是誤解或是簡化。

對此，高雄市經發局表示，愛情摩天輪預計8月底前，召開說明會，並邀請國內外潛在投資廠商參與，最新情況已有4組國內外廠商，對摩天輪開發主動提出規劃構想。「高市府對外所有招商引資，都是希望高雄前景更好， 期待這也是不分藍綠的共同目標。」

新聞局並提供6月28日，韓國瑜市長記者會的逐字稿。逐字稿如下：

「至於大家關切的愛情摩天輪，根據經發局所聯絡的，在8月份吧，大概就會有3家廠商，都是國外的，要來我們愛河旁邊要加入我們摩天輪的計畫，那這邊我們也在準備。」

「摩天輪很多人在問怎麼都沒有看到，事實上我們也一直有在接觸，大概是美國1家、英國1家、法國1家，3家都是外國廠商，他們對我們愛河上面架一個摩天輪，他們有高度的興趣，所以大概在8月份，愛情摩天輪這個會跟大家報告，因為很多人都在關切。」

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