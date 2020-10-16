武漢肺炎》擔心隱私危機！美安全官員曾警告「勿用中國試劑」

因為擔心病人隱私、檢測準確性，美國外交安全官員曾警告內華達州「勿使用中國製造試劑」。中國醫療人員示意圖。（歐新社）

2020/10/16 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續蔓延，檢測試劑對於抗疫相當重要，但《美聯社》獲得文件顯示，因為擔心病人隱私、檢測準確性，美國外交安全官員曾警告內華達州「勿使用中國製造試劑」。

《美聯社》15日報導指出，阿聯酋4月曾宣布有意捐贈25萬個試劑盒給美國內華達州，並建議在內華達州成立快速檢測的實驗室；不過這些試劑涉及阿聯酋的人工智能公司「Group 42」，而該公司和中國華大基因公司有所合作。

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報導稱，美國情報機構曾警告，中國可能會利用檢測樣本來追蹤受試者的病史。《美聯社》收到的一份文件就顯示，美國官方曾經透過行動表達對於中國公司的擔憂；文件指出，駐阿聯酋使館國土安全部代表帕夫（William Puff）曾經表達對於和華大基因分享檢測樣本感到擔憂，警告內華達州「應該拒絕Group 42公司」。

內華達州長西索拉克（Steve Sisolak）隨即做出回應，指示當地醫院不要使用阿聯酋捐贈的試劑盒，也回絕成立實驗室的建議，並由幕僚長懷特（Michelle White）向醫學中心寄發電子郵件，「強烈建議」停止使用試劑盒。

雖然內華達大學醫療中心發言人科布斯（Scott Kerbs）表示沒有使用試劑盒，但他的原因是「和實驗室技術不符」，並依然使用Group 42公司提供的2萬個標本採集工具，強調該工具對於檢測有所助益，並感謝捐助者。

中國華大基因公司回應，Group 42公司是在他們不知情的狀況下決定捐助內華達州，華大基因公司並無直接接觸，並強調自己「非常重視患者的數據保護、隱私以及道德方面」。

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