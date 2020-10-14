武漢肺炎》中國起草「疫苗責任強制險」 死亡至少賠200萬

各國致力研發武漢肺炎疫苗。（路透）

2020/10/14 23:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國致力研發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗之際，中國國家藥監局會同國家衛健委、銀保監會組織起草的《疫苗責任強制保險管理辦法》開始向社會公眾徵求意見。該強制險指疫苗上市許可持有人因疫苗品質問題，造成接種疫苗者損害依法應負的賠償責任為保險標的的保險，目前起草的辦法中，死亡賠償金每人不低於50萬元人民幣（約新台幣212萬元），傷殘賠償金則根據相關單位的傷殘程度鑑定書判定。

根據中媒《澎湃新聞》報導，《疫苗責任強制保險管理辦法》12日開始向社會公開徵求意見，徵求意見稿指出，疫苗責任強制保險的保險責任為因疫苗品質問題，造成接種者傷殘或死亡，依法應當由疫苗上市許可持有人承擔的經濟賠償責任。

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另外，該稿指出，上市後研究若發現疫苗風險顯著增加，應當及時通知保險公司，保險公司可以按照保險合約，約定增加保險費或者解除合約。疫苗上市許可持有人未履行前款規定的通知義務，對因風險顯著增加而發生的保險事故，保險公司不承擔賠償保險金的責任。

另外，相關文件也列出4項保險公司不予賠償的情形，一、預防接種異常反應：因疫苗本身特性引起的接種後一般反應，或接種者有潛在疾病、違反說明書規定等行為，又或接種者未如實提供健康狀況情形。二、因疫苗上市許可持有人或者其委託儲存運輸的單位以外的其他第三方原因導致疫苗出現品質問題。三、因疫苗上市許可持有人故意實施違法行為，導致疫苗出現品質問題。四、預防接種事故等也不在賠償範圍內。

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