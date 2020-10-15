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    超逼真「機械海豚」誕生！ 可望終止海豚圈養行為

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元。（路透）

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元。（路透）

    2020/10/15 15:59

    〔即時新聞／綜合報導〕或許有天動物園及主題樂園將以栩栩如生的機械動物為主，1隻點頭如搗蒜，身體靈活自如的海豚，看起來就跟真的一樣，像是受過訓練般溫馴，而事實上，牠是機械海豚，幾乎無法分辨真偽，而負責研發的團隊希望，未來可以透過機械海豚來取代正在受困的3000隻真實海豚。

    據《路透》報導，這隻海豚可以在水池裡與大家一起游泳，靈活的身體能夠點頭，能夠浮出水面，看起來就跟受過訓練的海豚完全沒有兩樣，不過，他是一隻不折不扣的機械海豚，由紐西蘭團隊Edge Innovations公司以及加州的動畫特效小組所設計，造價從300萬美元到500萬美元（約新台幣8617萬元至１.43億元）不等，重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造。

    《路透》指出，在泳池內與機械海豚一起游泳的1名女性說，「我第1次看到這隻海豚時，我認為這有可能是真的」，Edge Innovations公司期許，未來這樣的機械動物不僅可以只運用在好萊塢電影中，而是真正進入主題公園來娛樂人群，解放野生動物，透過栩栩如生的還原，泳者可以與數百萬年前侏儸紀時代的生物一起，甚至和機械大白鯊一起潛水。

    Edge Innovations公司創辦人暨執行長孔蒂（Walt Conti）表示，「目前約有3000隻海豚被囚禁，藉由販賣民眾與海豚的相處經驗，產生數十億美元的商機，所以很明顯地，外界對海豚有一種胃口，想要學習、了解與愛」，他補充指出，「所以我們希望利用這樣的胃口，為大眾提供另一種愛上海豚的方法」。

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元，圖為Edge Innovations公司執行長孔蒂（Walt Conti）。（路透）

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元，圖為Edge Innovations公司執行長孔蒂（Walt Conti）。（路透）

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元，圖為Edge Innovations動畫創意總監霍爾茲伯格（Roger Holzberg）。（路透）

    這隻機械海豚重約250公斤、2.5公尺長，皮膚由醫療用矽膠打造，造價最貴約新台幣1.5億元，圖為Edge Innovations動畫創意總監霍爾茲伯格（Roger Holzberg）。（路透）

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