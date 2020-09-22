老司機暴動！日本SOD成人樂園下月開幕 可和女優互動

2018年5月，SOD就已經在秋葉原開設「女子社員酒場」，2019年則在新中野區SOD總部大樓開設「Syain Bar」，這兩家酒吧都相當成功。（圖取自SOD官網）

2020/09/22 21:11

〔即時新聞／綜合報導〕由日本成人片知名片商Soft On Demand（SOD）籌辦的成人主題樂園「SOD LAND」，將在下月10日於東京新宿正式開幕，雖然名稱是「主題樂園」，但實質上是一棟大樓，5個樓層都有不同服務，民眾也有機會在此和現役AV女優、男優「聊天、互動」。

綜合媒體報導，日本成人片知名片商SOD在東京新宿歌舞伎町打造成人主題樂園「SOD LAND」，並於下月10日正式開幕。據悉，該「樂園」其實是由各個主題商店組成的大樓，5個樓層都提供不一樣的服務，主打民眾可和現役AV女優、男優展開互動。

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地下一樓是由新人女優陪同的「招待所」，1樓則販賣SOD出版的成人片光碟，2樓為沙龍會館，3樓則是現役知名AV女優陪酒的酒吧，最後4樓則會交由穿著泳衣的女優調酒師隔著玻璃進行調酒服務，客人只能用眼睛欣賞。

SOD社長野本義明日前和日媒介紹樂園，並強調店內會裝設自動檢查體溫的裝置以及消毒殺菌設備，目的就是要讓這個樂園能在疫情肆虐下仍讓客人安心造訪。野本義明更誇下海口指出，下個月就能知道SOD LAND是否能重振被疫情重挫的歌舞伎町，更表示「要讓客人在半勃起的狀態下回家」。

2018年5月，SOD就已經在秋葉原開設「女子社員酒場」，2019年則在新中野區SOD總部大樓開設「Syain Bar」，這兩家酒吧都相當成功，讓SOD決定在疫情衝擊下，仍要讓成人主題樂園「SOD LAND」成功開幕。

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