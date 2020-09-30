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    英野生動物公園5隻非洲灰鸚鵡「出口成髒」 園方負責人也遭殃

    英國有5隻非洲灰鸚鵡被送進野生動物公園，豈料，牠們竟然會對彼此及遊客「出口成髒」。示意圖，非當事鸚鵡。（路透）

    英國有5隻非洲灰鸚鵡被送進野生動物公園，豈料，牠們竟然會對彼此及遊客「出口成髒」。示意圖，非當事鸚鵡。（路透）

    2020/09/30 10:39

    〔即時新聞／綜合報導〕伶俐的非洲灰鸚鵡是熱門寵物鳥之一，學說話能力強，相當討喜，但飼養具難度，飼主除需具備足夠經濟能力，還需具備對生命尊重、負責的心態！英國有5隻非洲灰鸚鵡在一週內被先後送進了野生動物公園並對外展示，豈料，工作人員和遊客發現這5隻鸚鵡竟然會對彼此及遊客「出口成髒」，連園區負責人都難逃粗口；考量來園遊客年齡層，園方決定暫時將牠們移出公眾視線，並分房收容。

    根據《CNN》報導，這5隻非洲灰鸚鵡原本分屬不同主人，卻在同一週內先後被送進了林肯郡野生動物公園中，並在對外展示前住進了同一處隔離設施中；同樣被主人遺棄、同樣住一間房，牠們共通點不止於此，公園負責人尼科爾斯（Steve Nichols）表示，「牠們全部都會罵髒話」，身為公園負責人的尼科爾斯也難逃鸚鵡們的粗口，「每次走過去，我都會被罵『白癡的胖子（fat t**t）』」。

    工作人員很快的發現鸚鵡們的脫序行為，「在很短的時間內，這些鸚鵡便開始對彼此爆粗口，『滾蛋（F**k off）』是牠們最常說的一句，這句話對鸚鵡來說，學起來還蠻容易的」，尼科爾斯又補充，這些聰明的鸚鵡甚至能說出「任何你想像得到的東西」。

    雖然「出口成髒」並不可取，但公開展示後，其實多數遊客都還蠻「享受」這5隻火爆鸚鵡的「才藝」，尼科爾斯表示，遊客和牠們有來有往，「鸚鵡對遊客說了多少，遊客就會回敬多少」。考量到來園的兒童遊客，園方決定暫時將牠們移出公開展示區，並決定讓牠們「拆夥」，希望透過分房居住的方式，讓牠們的措詞「能夠更加友善」。

    尼科爾斯補充，收容會罵髒話的鸚鵡其實並非罕事，「這樣的情況大概3到4年就會發生一次」，近期又受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，被捐來的鸚鵡數量激增；尼科爾斯解釋，因為飼主留在家中的時間更多，連帶增加了陪伴寵物鳥的時間，使部分飼主進一步決定將鸚鵡捐到公園去，讓牠們獲得更大的生活空間，「我們通常每2週就會接到1至2隻鸚鵡，但我們今天（29日）接了8隻」。

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