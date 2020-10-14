陳同佳準備投案？管浩鳴現身台灣駐港辦事處 疑辦理2人赴台簽證

管浩鳴（右）今日下午傳出現身在台灣駐港辦事處，疑似是為陳同佳（左）與自己辦理來台投案簽證，但陳同佳並未一起前往。（歐新社資料照）

2020/10/14 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕港人陳同佳2018年在台殺害女友潘曉穎，陳同佳在出獄一年後卻遲遲未來台投案，讓潘母極為痛心。不過港媒今日發現，協助陳同佳的中國北京市政協委員、牧師管浩鳴下午出現在金鐘的台灣駐港辦事處，疑似是為陳同佳與自己辦理赴台簽證，但陳同佳並未一起前往。

香港男子陳同佳2018年2月來台，殺害同行女友潘曉穎後潛逃回港，此案間接引爆後續修例風波，以及去年香港的反送中運動，雖然日前港媒爆料陳同佳打算赴台自首，但國內各機關仍未收到相關訊息。

請繼續往下閱讀...

綜合港媒報導，管浩鳴今日下午現身位於香港金鐘力寶中心的台北經濟文化辦事處，手上還拿著一份文件夾，裡面裝有護照和許多文件，疑似是要辦理陳同佳與自己的赴台簽證。

不過管浩鳴面對媒體追問時只表示，來台灣辦事處「有點事辦」，在逗留約10分鐘後就離開。

士林地檢署12日表示收到陳同佳的陳報狀，由承辦檢察官楊書婷依法處理；士檢強調，偵辦陳同佳殺人案期間，已三度經由法務部透過陸委會，向港府提出取證及人犯遣送的司法互助請求，港府均置之不理，再度呼籲港府應務實回應我方請求，協助將陳早日繩之以法。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法