陳同佳殺女友潘曉穎遲未自首 潘母︰人在做天在看 快去台灣投案

陳同佳（右圖）殺害女友潘曉穎（左圖右1）後潛逃回香港，潘母希望陳同佳盡快去台灣投案。（資料照合成圖）

2020/09/21 16:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港男子陳同佳於2018年2月來台，殺害同行女友潘曉穎後潛逃回港，進而引爆去年香港的反送中運動，潘曉穎母親接受《立場新聞》訪問時表示，當初陳同佳說會自首，至今未兌現承諾，「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏」，呼籲陳同佳盡快去台灣投案，才對得起死去的女兒。

《立場新聞》報導，陳同佳去年10月在香港因洗錢等罪被判刑期滿，出獄時公開向潘曉穎家人鞠躬致歉，並說願意為自己的罪刑自首，表示將來台灣受審、服刑，時至今日，陳同佳仍未做出行動，讓潘曉穎母親無法接受，要陳同佳快兌現承諾，去台灣投案「要對得住自己，對得住我死去的女兒」。

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潘母認為，現在台灣、香港2地的疫情已經緩和，疫情不再是不行動的藉口，她強調台灣早就和香港警方開通「單一特別窗口」，隨時準備陳同佳來台投案，但陳同佳卻又要求港警保護，「我真的好無奈、無助、難過」，此刻最希望台港能盡快協商，讓陳來台投案，不要再拖延。

潘母此次受訪也是首度面對媒體，她表示潘曉穎是她唯一的寶貝女兒，希望能見證女兒討回公道，「陳同佳只因為洗黑錢被判刑，謀殺罪不能審判，對我女兒沒有公平正義，希望盡快有公道，讓她可以安息」。

對此，香港聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩嗚表示，陳同佳從來沒有逃避面對此案，並說若陳同佳不想自首，回來香港後也可以承認殺害潘曉穎，「不然也不會搞到逃犯條例這件事」。管浩鳴更說，希望台港兩地快點通關，好讓陳同佳前往台灣，安排他自首。

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