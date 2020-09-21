為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    陳同佳殺女友潘曉穎遲未自首 潘母︰人在做天在看 快去台灣投案

    陳同佳（右圖）殺害女友潘曉穎（左圖右1）後潛逃回香港，潘母希望陳同佳盡快去台灣投案。（資料照合成圖）

    陳同佳（右圖）殺害女友潘曉穎（左圖右1）後潛逃回香港，潘母希望陳同佳盡快去台灣投案。（資料照合成圖）

    2020/09/21 16:33

    〔即時新聞／綜合報導〕香港男子陳同佳於2018年2月來台，殺害同行女友潘曉穎後潛逃回港，進而引爆去年香港的反送中運動，潘曉穎母親接受《立場新聞》訪問時表示，當初陳同佳說會自首，至今未兌現承諾，「人在做，天在看，天網恢恢，疏而不漏」，呼籲陳同佳盡快去台灣投案，才對得起死去的女兒。

    《立場新聞》報導，陳同佳去年10月在香港因洗錢等罪被判刑期滿，出獄時公開向潘曉穎家人鞠躬致歉，並說願意為自己的罪刑自首，表示將來台灣受審、服刑，時至今日，陳同佳仍未做出行動，讓潘曉穎母親無法接受，要陳同佳快兌現承諾，去台灣投案「要對得住自己，對得住我死去的女兒」。

    潘母認為，現在台灣、香港2地的疫情已經緩和，疫情不再是不行動的藉口，她強調台灣早就和香港警方開通「單一特別窗口」，隨時準備陳同佳來台投案，但陳同佳卻又要求港警保護，「我真的好無奈、無助、難過」，此刻最希望台港能盡快協商，讓陳來台投案，不要再拖延。

    潘母此次受訪也是首度面對媒體，她表示潘曉穎是她唯一的寶貝女兒，希望能見證女兒討回公道，「陳同佳只因為洗黑錢被判刑，謀殺罪不能審判，對我女兒沒有公平正義，希望盡快有公道，讓她可以安息」。

    對此，香港聖公會教省秘書長、北京市政協委員管浩嗚表示，陳同佳從來沒有逃避面對此案，並說若陳同佳不想自首，回來香港後也可以承認殺害潘曉穎，「不然也不會搞到逃犯條例這件事」。管浩鳴更說，希望台港兩地快點通關，好讓陳同佳前往台灣，安排他自首。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    陳同佳殺女友引爆反送中 管浩鳴︰赴台投案意願不變
    2020/06/08 17:46

    陳同佳殺女友引爆反送中 管浩鳴︰赴台投案意願不變
    陳同佳仍未來台投案 香港牧師：台選結果不影響決定
    2020/01/11 15:36

    陳同佳仍未來台投案 香港牧師：台選結果不影響決定

    千元入主龍頭股 富蘭克林坦伯頓科技基金
    箱屍港女父親凍未條 跨海請求台灣協助
    2018/12/04 20:44

    箱屍港女父親凍未條 跨海請求台灣協助
    港女命案傳1屍2命 檢察官：這謠言太誇張
    2018/03/15 13:16

    港女命案傳1屍2命 檢察官：這謠言太誇張
    重返港女遭棄屍現場 檢警帶走疑似白骨物證
    2018/03/14 10:30

    重返港女遭棄屍現場 檢警帶走疑似白骨物證
    國際今日熱門
    阿富汗和平會談未果 境內再傳空襲近50死
    2020/09/20 16:52

    阿富汗和平會談未果 境內再傳空襲近50死

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」
    2020/09/20 23:56

    泰版花木蘭！泰國21歲女學生帶領群眾 直嗆當局「永不投降」

    武漢肺炎》外國網友推「MMS」治武肺 專家警告：等同喝漂白水恐致命
    2020/09/20 17:30

    武漢肺炎》外國網友推「MMS」治武肺 專家警告：等同喝漂白水恐致命

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」
    2020/09/20 19:34

    聯合抗中凝聚共識 傳日美印澳10月將召開「四方安全對話」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播