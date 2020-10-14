小粉紅狂罵BTS卻一夜被「割韭菜」 羅冠聰：自取其辱

中國「小粉紅」高喊抵制防彈少年團，但中國中宣系統試圖降溫冷處理。（美聯社）

2020/10/14 10:07

〔即時新聞／綜合報導〕南韓人氣男團防彈少年團（BTS）日前獲頒由美國非營利組織The Korea Society所主辦的詹姆斯範佛里特將軍獎（James A. Van Fleet Award）時，隊長RM發表得獎感言，卻被中國網友怒批他們「辱華」，不過正當「小粉紅」們出征，高喊抵制防彈少年團時，中國中宣系統意圖為事件降溫，中國外交部也冷處理此事，大批小粉紅留言都被刪除。香港眾志創黨主席羅冠聰認為，小粉紅動輒以民族主義之名，群起抵制外國品牌，只會令中共國際形象更為負面，「自取其辱」。

羅冠聰稍早在臉書提到此事，指中國網友在針對防彈少年團進行抵制時，猶如對歐美日韓等地的防彈少年團粉絲「ARMY」宣戰，而南韓輿論也對中國網友批評感到無法理解。而在中國「小粉紅」出征數日後，中共中宣系統意圖為事件降溫，大批小粉紅留言被刪，連《環球時報》針對此事件的相關報導都在一夜間消失，所有一心高舉「國家面前無偶像」、民族主義上腦的小粉紅立即被「割韭菜」。

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羅冠聰認為，中國小粉紅玻璃心瘋狂失控，正是中共不停煽動盲目民族主義的惡果，演化成現時捕風捉影的獵巫現象，任何行為只是要與主旋律有所偏差，便會被無限上綱成為「辱華」，即使官方喊停，但中國網民脆弱的心靈卻無可收復，結果繼續狙擊防彈少年團，四處放火。羅冠聰強調，這類行為只會讓中國的國際形象更為負面，是自取其辱。

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