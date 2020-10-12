中網友白燒一場？ 被問防彈少年團「辱華」 趙立堅超低調回應

韓國天團防彈少年團獲獎感言緬懷韓戰犧牲的韓美將士，意外震碎中國網友玻璃心，中國網友跳腳批「辱華」。（美聯社）

2020/10/12 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕韓國人氣男團BTS防彈少年團近期獲頒由美國非營利組織The Korea Society所主辦的詹姆斯範佛里特將軍獎（James A. Van Fleet Award），他們錄製短片發表獲獎感言，卻意外震碎中國網友玻璃心，紛紛怒批他們「辱華」，但中國外交部卻意外低調，僅稱有注意到網友反應，呼籲「以史為鑑、面向未來」。

防彈少年團透獲獎，以拍攝短片的方式發表了獲獎感言，7名團員輪流發表感言，最後則是由隊長RM做出總結說：「今年是韓戰的70週年，這讓今年The Korea Society的晚會別具深意，我們會永遠銘記無數男女的犧牲、兩國（指韓美）共同經歷的痛苦歷史。」相關言論意外引發中國網友敏感神經。

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中國網友認為防彈少年團無視在韓戰時期「抗美援朝」中犧牲的「志願軍」，怒批他們「辱華」，紛紛留言「還不脫粉？」、「國家面前無愛豆（偶像）」、「滾出中國」，韓戰風波持續在網路延燒，中國三星、PUMA等代言品牌為防彈少年團推出的聯名商品、專屬設計悄悄下架。

不過相較於中國網友在網路上一頭熱，中國外交部卻意外低調，今（12日）發言人趙立堅被問此事時，一改「戰狼」風格，僅稱有注意到了中國網友對此事反應，他只想說「以史為鑑、面向未來、珍愛和平、促進友好，應該是我們共同的追求，值得我們共同努力。」

而《韓聯社》也發現，原本在微博熱搜榜上的防彈少年團辱華話題卻突然消失，認為在考慮到這問題敏感性，中國官方有意冷卻網路言論。

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