5年前1句話翻轉人生！腦麻鬥士讀中文系追夢 蔡英文親回暖哭萬人

蔡英文14日赴台中東海大學演講。（圖由蔡英文辦公室提供）

前總統蔡英文日前赴台中東海大學路思義教堂演講吸引爆棚人潮，也意外牽起一段催淚的跨時空緣分。目前就讀東海大學中文系、2021年總統教育獎得主施言道在社群分享當年與小英的暖心互動，成功釣出蔡英文本人親自留言海巡，暖心回應「不需要成為完美的人，才有資格被世界看見」，看哭全網。

施言道自幼罹患腦性麻痺與聽力障礙，除了積極復健、盡可能行動自主，他也透過閱讀與寫作找到生命出口，並在作文比賽屢獲佳績。正面直視困境的樂觀態度，使他獲得2021年總統教育獎。他18日在Threads發文表示，5年前獲頒總統教育獎時，蔡英文非但沒有走馬看花，反而輕按他的肩膀、眼神真摯地鼓勵他透過創作將內心想法傳達給重要的人。

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施言道指出，當時蔡英文先是提醒他獎盃有點重要小心拿，接著說「聽說你很喜歡創作是嗎？我也很喜歡文學，我常常覺得閱讀能帶給人智慧，而創作更能把我們內心的想法，透過醞釀好好的傳達給重要的人知道」。這番話讓當時徬徨自卑的他豁然開朗，並毅然決定報考中文系。

施言道這次得知小英總統卸任後赴東海演講，他坐著輪椅在候補區在雨中等待，不僅想知道她卸任如今過得如何，也想讓當年的元首知道「5年前她對我說的話，現在我正走在完成的路上，雖然一路顛簸坎坷，但我想告訴她，謝謝小英總統當年的話語鼓勵，我現在，已經正在路上了。」

施言道坦言，蔡英文作為自己人生重要轉折點的人物，她依然在繼續發著她的光芒，傳達她的理念，來改變這個世代，「小英總統，雖然那天我沒能親自打到招呼，但我也希望有天能跟妳一樣，做一個有影響力的人。」這篇貼文在短短1天就累積15萬次瀏覽、1.5萬人按讚。

蔡英文今（20）日也現身留言區回應，「不需要成為誰眼中『完美的人』，才有資格被世界看見。謝謝你和大家分享這段故事。很高興知道你一直沒有停下腳步，而且正在一步一步，走向自己想成為的樣子。我一直相信，文學和創作真正重要的地方，不只是表達自己，而是讓人有勇氣理解自己，也理解別人。你的文字裡，有很真誠的力量。也謝謝你讓我知道，當年的那段對話，對你有這樣的意義。祝福你，繼續在自己相信的道路上發光。」

2021總統教育獎國中組獲獎同學施言道。（圖擷取自總統府YT）

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