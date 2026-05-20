為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    5年前1句話翻轉人生！腦麻鬥士讀中文系追夢 蔡英文親回暖哭萬人

    2026/05/20 14:51 即時新聞／綜合報導
    蔡英文14日赴台中東海大學演講。（圖由蔡英文辦公室提供）

    蔡英文14日赴台中東海大學演講。（圖由蔡英文辦公室提供）

    前總統蔡英文日前赴台中東海大學路思義教堂演講吸引爆棚人潮，也意外牽起一段催淚的跨時空緣分。目前就讀東海大學中文系、2021年總統教育獎得主施言道在社群分享當年與小英的暖心互動，成功釣出蔡英文本人親自留言海巡，暖心回應「不需要成為完美的人，才有資格被世界看見」，看哭全網。

    施言道自幼罹患腦性麻痺與聽力障礙，除了積極復健、盡可能行動自主，他也透過閱讀與寫作找到生命出口，並在作文比賽屢獲佳績。正面直視困境的樂觀態度，使他獲得2021年總統教育獎。他18日在Threads發文表示，5年前獲頒總統教育獎時，蔡英文非但沒有走馬看花，反而輕按他的肩膀、眼神真摯地鼓勵他透過創作將內心想法傳達給重要的人。

    施言道指出，當時蔡英文先是提醒他獎盃有點重要小心拿，接著說「聽說你很喜歡創作是嗎？我也很喜歡文學，我常常覺得閱讀能帶給人智慧，而創作更能把我們內心的想法，透過醞釀好好的傳達給重要的人知道」。這番話讓當時徬徨自卑的他豁然開朗，並毅然決定報考中文系。

    施言道這次得知小英總統卸任後赴東海演講，他坐著輪椅在候補區在雨中等待，不僅想知道她卸任如今過得如何，也想讓當年的元首知道「5年前她對我說的話，現在我正走在完成的路上，雖然一路顛簸坎坷，但我想告訴她，謝謝小英總統當年的話語鼓勵，我現在，已經正在路上了。」

    施言道坦言，蔡英文作為自己人生重要轉折點的人物，她依然在繼續發著她的光芒，傳達她的理念，來改變這個世代，「小英總統，雖然那天我沒能親自打到招呼，但我也希望有天能跟妳一樣，做一個有影響力的人。」這篇貼文在短短1天就累積15萬次瀏覽、1.5萬人按讚。

    蔡英文今（20）日也現身留言區回應，「不需要成為誰眼中『完美的人』，才有資格被世界看見。謝謝你和大家分享這段故事。很高興知道你一直沒有停下腳步，而且正在一步一步，走向自己想成為的樣子。我一直相信，文學和創作真正重要的地方，不只是表達自己，而是讓人有勇氣理解自己，也理解別人。你的文字裡，有很真誠的力量。也謝謝你讓我知道，當年的那段對話，對你有這樣的意義。祝福你，繼續在自己相信的道路上發光。」

    在 Threads 查看

    2021總統教育獎國中組獲獎同學施言道。（圖擷取自總統府YT）

    2021總統教育獎國中組獲獎同學施言道。（圖擷取自總統府YT）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播