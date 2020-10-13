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    首頁　>　國際

    日超級電腦模擬 吃飯坐旁邊比坐對面更容易染疫

    2020/10/13 18:40

    〔中央社〕日本理化學研究所團隊利用日本新世代超級電腦「富岳」，模擬武漢肺炎防疫對策發現，在餐廳的4人桌用餐時，感染風險最高的位置，不是坐在感染者正對面，而是感染者的旁邊。

    日本共同社、朝日電視台報導，該團隊使用「富岳」計算武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒傳染風險。

    「富岳」模擬當在餐廳同坐一桌，談話約1分鐘左右的狀況下，坐在感染者身邊的人，會比坐在對面的人接觸到約5倍的飛沫，是被傳染風險最高的位置。因此與臨座設置隔板、通風等防疫措施相當重要。

    研究團隊也模擬音樂會等多人合唱時的傳染風險，發現唱歌會比談話多出好幾倍的飛沫。如果是多人同時對同一方向唱歌，將產生向前的氣流，飛沫會被傳得較遠，站在前排的人被傳染的風險很高。

    這種狀況下，若戴上覆蓋嘴巴的面罩或減少人數，可降低傳染風險。

    另外，日本放送協會（NHK）報導，「富岳」也針對不同濕度環境，模擬在辦公室內，座位距離1.8公尺的人所接觸到的飛沫量。

    結果發現，濕度90%與濕度30%相較，在較乾燥的濕度30%以下環境內，飛沫容易呈現霧狀擴散，接觸到的飛沫量是濕度90%環境中會接觸到的3倍。

    也就是說，在房間中增加濕度，將有助於防疫。

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