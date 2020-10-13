疫境求生！新航A380變成餐廳 首波預訂30分鐘完售

新加坡航空將A380客機改裝為餐廳，試圖招攬客源。圖為新航機上餐點示意圖。（彭博）

2020/10/13 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重創全球航空業，各航空公司紛紛出招求生，台灣有「偽出國」行程，新加坡航空（Singapore Airlines）則將A380客機改裝成餐廳招攬客源，沒想到反應相當熱烈，首波開放預訂的2天午餐時段在30分鐘內銷售一空。

綜合外媒報導，新航為在疫情期間吸引顧客，選擇將旗下2架世界最大客機A380改裝為餐廳，飛機將停泊在新加坡樟宜機場，顧客可選擇不同等級的機艙，邊用餐邊享受電影等機上服務，價位從新加坡幣53元到642元不等（約新台幣1119元到1萬3560元）。

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這家特殊的「A380餐廳」於12日開放預訂，但反應相當熱烈，原先開放的24日、25日午餐時段在30分鐘內銷售一空，新航又追加開放這2天的晚餐時段及30日、31日的午晚餐時段。新航表示，為了維持社交距離，機上只開放一半的座位。

新加坡航空受武漢肺炎疫情影響慘重，第2季大虧新幣11.2億元（約新台幣236億元），並裁員約4300人，約佔員工總數的20%。

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