從官辦空大畢業了！ 黃之鋒：將留香港更投入公共事務

香港自決派社運人士、前「香港眾志」秘書長黃之鋒（後）今日順利拿到「香港公開大學」畢業證書，他透露自己「不太可以」有人生規劃，並揚言未來將更專注投入公共事務，留在香港和港人一起作戰。（歐新社資料照）

2020/10/12 22:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國今年強推「港版國安法」，消滅「一國兩制」承諾，收緊香港自治，法案上路後已有許多港人被捕；香港自決派社運人士、前「香港眾志」秘書長黃之鋒今（12）日順利拿到「香港公開大學」（The Open University of Hong Kong，相當台灣空中大學）畢業證書，他透露自己「不太可以」有人生規劃，並揚言未來將更專注投入公共事務，留在香港和港人一起作戰。

黃之鋒今在臉書發文指出，「今天，我收到公開大學學分承認及畢業組來信，校方確認我已完成社會科學學士（政治及公共行政）的課程，大學教務會亦核准我以Second Class Honours （Upper Divison）畢業」。

請繼續往下閱讀...

黃之鋒續稱，「從2014年入學至今，可說是歷盡波折，我曾因判囚坐監而停學，亦試過在荔枝角收押所裡應考試，過去總笑說『雨傘幾多年我就讀咗幾多年』，如今終於順利畢業，總算完成一個心願」。

黃之鋒向「香港公開大學」的教授與同學表達由衷感激，他指出，即使大學本身立場保守，但在學期間未曾遭受校方施壓，「對很多同輩來說，大學畢業可能是步入人生下一階段的轉捩點，不過在我而言，說實話沒有非常強烈的感覺，反正個人也不太可以有人生規劃，畢竟前路已受官司訴訟和政治風暴所限」。

針對未來的人生規劃及去向，黃之鋒說，「既然因遭限制離境而不可能遠赴海外深造，在港亦因不知何時面對監禁而難以進修，甚至擁有人身自由的時間說不定一直也在倒數，我選擇更為專注的投入公共事務，與大家一起留港作戰，Stay and Fight」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法