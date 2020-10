中東新局面！ 以色列總理將與阿聯王儲會面

2020/10/12 19:20

〔即時新聞/綜合報導〕以色列內閣今(12)日批准了與阿拉伯聯合大公國的關係正常化協議;以色列總理納坦雅胡(Benjamin Netanyahu)表示,他已和阿拉伯聯合大公國的阿布達比邦王儲穆罕默德(Mohammed bin Zayed Al-Nahyan)通過了電話,未來將舉行會談。

《路透》報導,在以色列內閣通過了與阿聯酋簽訂的協議後,納坦雅胡發佈了一則聲明;該聲明表示,兩國已發出互訪的邀請,他與王儲很快就會進行會面。

而阿布達比邦王儲穆罕默德也在推特發文表示,他與納坦雅胡在電話中商議了如何加強兩國關係與增進地區和平願景的話題。

9月15日,在美國總統川普主持下,以色列總理納坦雅胡與巴林外長札亞尼(Abdullatif al-Zayani)以及阿聯外長阿布杜拉(Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan)在白宮簽署了關係正常化協議。

納坦雅胡當時表示:「這是歷史的樞紐,預示和平新黎明的來臨。」、「這項和平最終將擴大納入其他阿拉伯國家,最終可能永久結束以阿衝突。」

