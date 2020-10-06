以色列政府擬禁止特許用途外的皮草買賣

以色列政府打算將全面禁止除了特許用途外的皮草買賣。圖為帶著黑貂毛領的皮草大衣。（彭博）

2020/10/06 12:34

〔即時新聞／綜合報導〕動物皮草曾為時尚界寵兒，但隨著觀念進步，以義大利名品「Gucci」為首，帶起國際知名品牌紛紛宣告拒絕使用真皮草的趨勢。對此，以色列政府則計畫從法規方面下手，宣布除特別批准外，打算將全面禁止皮草買賣；若此政策正式上路，將會使以色列成為首個明文規定禁止皮草買賣的國家。

根據《BBC》報導，全球目前僅有美國加州、巴西聖保羅等少數幾個地區明文規定禁止各式皮草買賣，根據以色列目前規定，任何希望在以色列買賣皮草者，都須事先申請許可證，新規若正式上路，未來就只有符合「科學研究、教育或出於傳統宗教使用目的」的買賣才會被允許。

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這項規定可能適用於以色列人數龐大的超東正教（ultra-Orthodox）社區，該處信徒仍依循東歐習俗，戴著名為「shtreimel」的皮草大圓帽。若違反相關規定，違者可能面臨最高2萬2000美元（合約63萬元新台幣）罰款或一年徒刑。

針對新規，以色列環境保護部部長加姆里爾（Gila Gamliel）表示，時尚產業利用動物皮草一事相當「不道德」，她表示，「皮草產業導致世界上數以億計的動物在難以形容的痛苦中被殺害」；以色列政府此舉獲得動物團體支持。

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