絕跡3000年後 「塔斯馬尼亞惡魔」野放重返澳洲大陸

澳洲塔斯馬尼亞島上的袋獾是現存最大的食肉有袋動物，在2008年被列為瀕危物種。（歐新社）

2020/10/06 10:33

〔即時新聞／綜合報導〕皮毛黑亮，叫聲響亮刺耳，澳洲塔斯馬尼亞島上的袋獾是現存最大的食肉有袋動物，在2008年被列為瀕危物種，3000年前在澳洲大陸上絕跡，現僅存於塔斯馬尼亞島上；牠們晝伏夜出，以食腐為主，外表可愛但脾氣暴躁，當地人送外號「塔斯馬尼亞惡魔」（Tasmanian devil）。配合繁殖季，動保團體在今年將數十隻袋獾分批野放至大型保護區，希望在提高袋獾生存率的同時自然拉高繁殖率。

根據《BBC》報導，動保組織「澳洲方舟（Aussie Ark）」與其他動物組織合作，今年3月野放了15隻袋獾到雪梨北方的巴靈頓高地（Barrington Tops）400公頃的保護區內，觀察到野放計畫收到良好成效，動保團體又在今年9月野放了11隻袋獾；本月5日，動保團體再宣布有26隻袋獾加入了野放行列，希望配合2月的繁殖季，讓這些健康、年輕的袋獾「做他們該做的事」。

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未來2年內，預計還會再野放40隻袋獾至該區，澳洲方舟主席佛克納（TimFaulkner）表示，袋獾在保護區裡不受任何拘束，不過還是受到動保團體的密切監視。巴靈頓高地保護區外圍設有柵欄，而澳洲方舟的未來長期目標則是希望有朝一日能將袋獾野放至無柵欄的野外。

隨著澳洲野犬（dingoes）數量提升，專家認為袋獾在澳洲大陸上的數量因此下降，在3000年前於澳洲大陸絕跡；袋獾現僅存塔斯馬尼亞島，在1990年代，專家計算島上應該有15萬隻袋獾，但近20年受到傳染性癌症「惡魔面部腫瘤病（DFTD）」影響，袋獾的數量數量遽減9成，使其在2008年進入瀕危物種名單，現存數量估計少於2萬5000隻。

雖然袋獾是肉食性動物，但動物專家表示，這些小「惡魔」對人類和農業無害。

雖然袋獾是肉食性動物，但動物專家表示，這些小「惡魔」對人類和農業無害。（路透）

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