華郵爆料：以色列總理喜歡把髒衣服帶去白宮清洗

《華盛頓郵報》日前爆料，以色列總理納坦雅胡喜歡把髒衣物帶到白宮清洗，圖左為總理夫人薩拉。（法新社資料照）

2020/09/26 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕《華盛頓郵報》日前爆料，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）造訪白宮時，都會藉機帶來一大堆髒衣物，讓白宮的工作人員為他清洗；特別的是，雖然各國政要似乎都竭力避免此事，但納坦雅胡每次都會這麼做。

《華盛頓郵報》報導指稱，入住白宮的外國領導人原本就享有免費洗衣的福利，但由於他們大多數都極為忙碌，住宿期也不長，因此大多數的領導人並沒有機會讓白宮工作人員為他們送洗，但以色列總理顯然是個例外。

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一名美國官員透露，納坦雅胡多年來的行為已讓他「聲名在外」，他每次造訪白宮時，總是會帶著「特殊的伴手禮」：裝滿了髒衣物的手提箱與包包。

另一位不具名的美國官員表示，以色列總理夫婦是唯一真的打算要工作人員為他們洗衣服的人；他還說，歷經納坦雅胡夫婦多次到訪白宮後，他們也終於明白，這對夫婦根本就是故意的。

親近人士爆料：總理夫人喜歡聞乾淨衣服的香氣

而據《以色列時報》 報導，雖然以色列總理辦公室否認了《華盛頓郵報》的報導，但這也不是以色列第一家庭第一次受到此類指控，過去與總理夫婦極為熟稔的赫菲茲（Nir Hefetz）就曾向總理辦公室法律顧問法拉芶（Barnea Farago）爆料，總理夫人薩拉（Sara Netanyahu）過去曾寄了4到5箱髒衣物到她下榻的旅館，要求旅館工作人員送洗，費用則由國家買單。

而薩拉更在某次的海外旅行中，專程帶了8箱衣物出國乾洗，赫菲茲與法拉芶更私下推測，總理夫人會這麼喜愛洗衣服的原因可能是因為她有一項癖好：聞洗淨衣物的「芬芳香氣」。

以色列駐華盛頓大使館則對此發表聲明，所謂的「洗衣指控」是為了掩蓋以色列近期在外交方面的成功，但這些荒誕不經的不實指控無法掩蓋總理與巴林和阿聯簽署正常化協議所帶來的成功。

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