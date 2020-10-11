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    武漢肺炎》全球逾107萬人病歿 近3730萬例確診

    中國北京火車站前十一國慶連假收假人潮，人人都戴上口罩，疫情陰影仍揮之不去。（路透）

    中國北京火車站前十一國慶連假收假人潮，人人都戴上口罩，疫情陰影仍揮之不去。（路透）

    2020/10/11 22:14

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少107萬4055人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），超過3729萬7350例確診。

    疫情從去年12月在中國爆發，迄今全球至少有2576萬3900人被認為已康復。

    法新社蒐集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但這恐怕只是實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有症狀或症狀最嚴重的病例。

    全球10日通報新增4871人病歿、34萬3734起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（918死）、美國（735死）與巴西（559死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計21萬4379人病故、771萬9254例確診，至少306萬2983人已康復。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（15萬198人喪生、508萬2637例確診）、印度（10萬8334人喪生、705萬3806例確診）、墨西哥（8萬3642人喪生、81萬4328例確診）及英國（4萬2760人喪生、59萬844例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有101人染疫喪命；其次依序為比利時（88人）、玻利維亞（71人）、巴西（71人）。

    從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計36萬8186死、1006萬8397例確診；歐洲累計24萬1340死、641萬9002例確診；美國和加拿大共計22萬3985死、789萬9280例確診。

    亞洲共計15萬1834死、912萬3494例確診；中東地區共計4萬9830死、218萬3281例確診；非洲共計3萬7886死、157萬1469例確診；大洋洲共計994死、3萬2435例確診。

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