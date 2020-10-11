武漢肺炎》疾呼加強防疫 袁國勇：香港全民檢測效益差

香港大學微生物學系講座教授袁國勇（中）今天憂心指出，香港若不趕快加強防疫措施，進入冬季後隨時有機會出現「爆炸式」疫情，屆時「可能有數萬人確診，造成數千人死亡」。（法新社）

2020/10/11 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕香港大學微生物學系講座教授、傳染病權威專家、港府抗疫督導委員會專家顧問袁國勇今天（11日）指出，根據歐美國家的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）冬季疫情，病毒在冬天的活動力較強，呼籲港府針對高風險地點進行加強防疫，否則香港進入冬季後隨時有機會出現「爆炸式」疫情，屆時「可能有數萬人確診，造成數千人死亡」，他也指出，香港政府進行的全民檢測效益不高，是「錯誤分配資源」。

綜合外媒報導，袁國勇在接受電台節目專訪時表示，自從香港進入第三波疫情以來，至今未曾連續14天本土0確診，而且第三波疫情都還沒度過，港府已經率先放寬防疫措施，因此他認為現在香港的疫情是「第三波疫情末期的延續」。

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袁國勇呼籲，港府應針對餐廳、酒吧、老人安養院舍等「高風險地點」加強防疫措施，否則進入冬季後，隨時有可能再爆發大規模疫情，屆時恐會有數萬人感染，死亡數也可能會逾千人；他指出，美國紐約與香港同樣是人口密集的城市，而紐約當地有20%人受感染，若是香港出現類似的情況，「140萬人受感染並非沒可能」，更強調「不是說笑，是真的可能會發生」。

袁國勇表示，預估港人武漢肺炎疫苗的時間，大概落在明年6、7月開始接種，直至9月、10月才會全民接種完畢，在香港還沒有足夠疫苗進行接種前，必須落實「邊境管制」、「加強高風險地點的防疫措施」、「為有症狀、爆發疫情地、高風險人物進行檢測」、「民眾協助港府進行傳染路徑追蹤」等等，「港人還需要再撐一年」。

他也認為，港府先前推動的全民檢測「錯誤分配資源」，約178萬人參加檢測只找出32名感染者，比率僅0.002%，但出現疑似症狀的人透過政府衛生機構與私人診所檢測的陽性比率卻分別是0.5%和0.8%，「針對輕微病症的檢驗，是再多大型檢測都比不上的」。

袁國勇也建議，高風險人士應接種流感疫苗，否則若患者同時確診流感及武漢肺炎，會增加醫療的難度，「且使用的藥物越多，副作用也會越多」。

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