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    武漢肺炎》FDA批准中資展開新藥臨床實驗

    中國復星醫藥旗下一項治療肺炎新藥獲FDA批准開展臨床試驗，公司股票今日升值4.14%。（路透）

    中國復星醫藥旗下一項治療肺炎新藥獲FDA批准開展臨床試驗，公司股票今日升值4.14%。（路透）

    2020/10/08 23:53

    〔即時新聞／綜合報導〕中國復星醫藥今日宣布，旗下子公司一項治療武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）及由之引起的急性呼吸窘迫綜合症、多重器官衰竭的新藥獲美國食品藥品監督管理局（FDA）批准進行臨床試驗。投資研發這項新藥的集團累積投入1520萬元人民幣（約6416萬元新台幣）。

    綜合外電報導，中國復星醫藥週四宣佈旗下控股子公司近日收到FDA來函，表示一項治療新冠病毒的新藥已獲批准得以進行臨床試驗，並且準備在一切條件俱足之後在美國即刻進行一期臨床試驗。

    公司在聲明中指出這項新藥為抗S1全人源單克隆中和抗體HLX70，用於治療武漢肺炎和由新型冠狀病毒引起的急性呼吸窘迫綜合症或多重器官衰竭。這項新藥由復星醫藥控股子公司上海復宏漢霖生物技術於今年5月與三優生物醫藥（上海）、上海之江生物科技達成合作開發協議進行研發。

    此集團截至今年8月底為新藥研發已累積投入經費1520萬元人民幣，相當於6416萬元新台幣。而復星醫藥H股今天收盤升值4.14%，報價33.95港元，接近126元台幣。

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