視人命如草芥！中國武肺疫苗存在隱憂 仍緊急投入使用

中國生物技術股份有限公司（CNBG）等企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，依然存在隱憂，卻已緊急提供給中國人民使用。（路透）

2020/09/26 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕還可以這樣子亂搞？中國生物技術股份有限公司（CNBG）等生技企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在依然存在隱憂的情況下，竟已緊急提供給中國人民使用。

據《美聯社》報導，中國國藥控股高層透露，除了4萬名臨床試驗人員之外，子公司CNBG已將疫苗提供給了另外的35萬人。此外，中國科興生物（SinoVac）尚未完成全球公認的第三階段臨床試驗，仍向員工和家屬近3000人注射疫苗；中國軍方和康希諾生物（CanSinoBIO）共同開發的疫苗，更是被批准已可緊急使用。

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事實上，中國目前的4款疫苗都處於第三階段臨床試驗，其中2款來自國藥控股，科興生物和康希諾生物各有1款。中國國家衛生健康委員會對此表示，政府已參考了世界衛生組織（WHO）的緊急使用原則，並建立了嚴格的程序來把關。

中國衛健委強調，在臨床試驗當中都沒有嚴重的副作用，投入緊急使用的疫苗都是安全的，療效則尚未確定，目前主要是醫護或海關人員、商務出國民眾接種，但衛健委拒絕告知已施打疫苗的確切人數。

截至目前為止，中國華為和鳳凰衛視等大型中國公司，已和國藥控股合作為員工購買疫苗。有幾名在第一線企業上班的民眾更透露，公司提供了1000人民幣（約新台幣4290元）的疫苗接種補助。

然而，中國匆忙使用疫苗的行為引發道德和安全隱憂，作家「十年砍柴」接受中國生物技術疫苗的試驗後，在新浪醫藥新聞網揭露事實，他7月22日打第1針時，感覺到有些噁心，足足坐著半個小時才離開；8月24日打的第2針反應更大，開車回家時忽然頭暈，有點像是酒醉駕駛，必須要把車停下來休息一下才感覺好一點。

澳洲雪梨大學生物倫理專家席爾瓦（Diego Silva）表示，從中國官方數字來看，目前的本土傳播病例很少，因此在臨床試驗之外為大量民眾提供疫苗根本沒有科學研究的價值，如果是美國這樣武漢肺炎肆虐的地方才說得過去。

英國肯特大學科學倫理教授喬伊·張（Joy Zhang）則批評，中國公司在知情同意等問題上並不透明，因為國藥控股的網站上找不到任何疫苗的核心訊息，除了炫耀在國際醫學期刊上發表的論文之外，幾乎沒有其他公開的資訊。

其實，中國疫苗醜聞並不少見，2018年，長春長盛生物技術有限公司製造的狂犬病疫苗被踢爆一點用都沒有；2017年，CNBG分支公司武漢生物進入第三階段試驗的白喉疫苗完全沒有效用。

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