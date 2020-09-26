為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    視人命如草芥！中國武肺疫苗存在隱憂 仍緊急投入使用

    中國生物技術股份有限公司（CNBG）等企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，依然存在隱憂，卻已緊急提供給中國人民使用。（路透）

    中國生物技術股份有限公司（CNBG）等企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，依然存在隱憂，卻已緊急提供給中國人民使用。（路透）

    2020/09/26 17:08

    〔即時新聞／綜合報導〕還可以這樣子亂搞？中國生物技術股份有限公司（CNBG）等生技企業研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在依然存在隱憂的情況下，竟已緊急提供給中國人民使用。

    據《美聯社》報導，中國國藥控股高層透露，除了4萬名臨床試驗人員之外，子公司CNBG已將疫苗提供給了另外的35萬人。此外，中國科興生物（SinoVac）尚未完成全球公認的第三階段臨床試驗，仍向員工和家屬近3000人注射疫苗；中國軍方和康希諾生物（CanSinoBIO）共同開發的疫苗，更是被批准已可緊急使用。

    事實上，中國目前的4款疫苗都處於第三階段臨床試驗，其中2款來自國藥控股，科興生物和康希諾生物各有1款。中國國家衛生健康委員會對此表示，政府已參考了世界衛生組織（WHO）的緊急使用原則，並建立了嚴格的程序來把關。

    中國衛健委強調，在臨床試驗當中都沒有嚴重的副作用，投入緊急使用的疫苗都是安全的，療效則尚未確定，目前主要是醫護或海關人員、商務出國民眾接種，但衛健委拒絕告知已施打疫苗的確切人數。

    截至目前為止，中國華為和鳳凰衛視等大型中國公司，已和國藥控股合作為員工購買疫苗。有幾名在第一線企業上班的民眾更透露，公司提供了1000人民幣（約新台幣4290元）的疫苗接種補助。

    然而，中國匆忙使用疫苗的行為引發道德和安全隱憂，作家「十年砍柴」接受中國生物技術疫苗的試驗後，在新浪醫藥新聞網揭露事實，他7月22日打第1針時，感覺到有些噁心，足足坐著半個小時才離開；8月24日打的第2針反應更大，開車回家時忽然頭暈，有點像是酒醉駕駛，必須要把車停下來休息一下才感覺好一點。

    澳洲雪梨大學生物倫理專家席爾瓦（Diego Silva）表示，從中國官方數字來看，目前的本土傳播病例很少，因此在臨床試驗之外為大量民眾提供疫苗根本沒有科學研究的價值，如果是美國這樣武漢肺炎肆虐的地方才說得過去。

    英國肯特大學科學倫理教授喬伊·張（Joy Zhang）則批評，中國公司在知情同意等問題上並不透明，因為國藥控股的網站上找不到任何疫苗的核心訊息，除了炫耀在國際醫學期刊上發表的論文之外，幾乎沒有其他公開的資訊。

    其實，中國疫苗醜聞並不少見，2018年，長春長盛生物技術有限公司製造的狂犬病疫苗被踢爆一點用都沒有；2017年，CNBG分支公司武漢生物進入第三階段試驗的白喉疫苗完全沒有效用。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    質疑武肺疫苗排除中國製 葉毓蘭：會抓老鼠就是好貓
    2020/09/26 11:43

    質疑武肺疫苗排除中國製 葉毓蘭：會抓老鼠就是好貓
    中國生物武肺疫苗接種數十萬人次 聲稱無明顯不良反應
    2020/09/11 13:41

    中國生物武肺疫苗接種數十萬人次 聲稱無明顯不良反應

    住公園的家 涵悅+擁抱綠意美好生活
    中國武肺疫苗有關鍵缺陷！ 專家：效果恐僅有40％
    2020/09/01 10:16

    中國武肺疫苗有關鍵缺陷！ 專家：效果恐僅有40％
    武漢肺炎》俄、中疫苗搶快 美專家打臉：應先認真測試
    2020/08/11 19:53

    武漢肺炎》俄、中疫苗搶快 美專家打臉：應先認真測試
    國際今日熱門
    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光
    2020/09/25 17:35

    自封耶穌轉世！邪教領袖30年吸上萬教徒被逮 真實身分曝光

    香港「反送中首例定罪！裝修工經審訊確定暴動罪 遭判刑4年
    2020/09/25 17:26

    香港「反送中首例定罪！裝修工經審訊確定暴動罪 遭判刑4年

    猛烈黑煙直竄天際！ 中國華為實驗室發生大爆炸
    2020/09/25 17:43

    猛烈黑煙直竄天際！ 中國華為實驗室發生大爆炸 影片

    國會視訊「掀女友衣舔奶」影片全球瘋傳！阿根廷議員請辭
    2020/09/25 18:54

    國會視訊「掀女友衣舔奶」影片全球瘋傳！阿根廷議員請辭

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播