川普宣布將提供免費「解藥」 再轟中國「得付出巨大代價」

川普已重回白宮橢圓辦公室辦公。（歐新社）

2020/10/08 07:10

〔即時新聞／綜合報導〕上週宣布確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的美國總統川普恢復進度良好，今日旋即重返白宮橢圓辦公室辦公，他也錄製了一段影片向民眾喊話，強調會讓大家接受總統級的治療，免費取得藥品，還重申這一切都是中國的錯，「中國要為他們的所作所為付出巨大代價」。

川普今日在推特上發布影片，開頭就先展現川式幽默說「或許你還認得我，你們最愛的總統」，宣布自己回到了白宮橢圓辦公室這一個「總是讓人興奮的地方」。

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川普說，住院期間接受了多種治療，最關鍵的莫過於雷傑納榮製藥的療程，包括雷傑納榮等其他美國製藥公司都在火速趕工，他現在就能簽署「緊急使用授權」，讓這些藥品在緊急情況下可以免費提供，並讓年長者更快速取得。

川普表示，外界都說這些藥品只是一種療程，但他認為這就是「解藥」，自己走進醫療中心時其實不太舒服，但24小時後就感到通體舒暢，「這就是我想提供給大家的，與總統相同的治療」；疫苗方面，川普說有多間優異的公司正在進行最終階段測試，本能在大選前問世，但當中有政治力介入。

川普在影片最後再次抨擊中國，強調「這一切都是中國的錯，他們得為自己對美國和世界的所作所為付出巨大代價，中國的錯，記住這一點！」

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump （@realDonaldTrump） October 7, 2020

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