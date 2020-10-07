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    美CDC證實 特殊條件下武肺病毒可空氣傳播

    2020/10/08 00:29
    美國CDC證實，武漢肺炎病毒在特殊條件下可空氣傳播。（法新社檔案照）

    美國CDC證實，武漢肺炎病毒在特殊條件下可空氣傳播。（法新社檔案照）

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在全球延燒，美國疾病管制與預防中心（CDC）最新證實，在特殊條件下，新型冠狀病毒確實能夠進行空氣傳播（Airborne transmission），不過也強調這些案例相當少見。

    美國疾病管制與預防中心在官網指出，呼吸道病毒以多種方式傳播，主要為接觸、飛沫和空氣傳播，接觸傳播是透過與感染者直接接觸，或與被污染的物品接觸；飛沫傳播是暴露於感染者呼出的較大飛沫或微粒，在1.8公尺內越靠近感染者越可能發生傳播；空氣傳播是藉由較小的飛沫或微粒進行，這些例子可以傳播至1.8公尺外，並數小時內懸浮在空氣中。

    美國疾病管制與預防中心表示，「空氣傳播」一詞在特殊公共衛生含義，灰塵、花粉都是能進行空氣傳播的媒介，水痘病毒、麻疹病毒都是透過空氣傳播；對於呼吸道飛沫中的新冠病毒而言，大多數的專家保留用「空氣傳播」來描述的感染方式，不過在特殊條件下，新冠病毒的確能達到「空氣傳播」。

    美國疾病管制與預防中心指出的特殊條件為：
    與感染者同時處於在密閉空間，或是短暫的暴露在感染者剛離開的密閉空間。
    長時間接觸到呼吸道呼出的顆粒，這些顆粒通常是在呼喊、唱歌或運動時發生，這些活動會增加空氣中懸浮的飛沫濃度。
    通風或空氣處理不良，導致懸浮的呼吸道微小飛沫或顆粒聚集。

    中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（路透）

    中國武漢爆發的新型冠狀病毒疾病（COVID-19，下稱武漢肺炎）疫情持續延燒。（路透）

    不過，美國CDC強調，武漢肺炎病毒主要是透過短距離飛沫傳染，目前沒有證據顯示它可常態性地透過空氣傳播，若空氣傳播是主要途徑之一，篩檢出來的感染者會比先前更多，但還是呼籲民眾要配戴口罩，注意室內通風，避免處於擁擠的室內空間，現在還沒有跡象顯示武漢肺炎的防疫機制，有需要動用到像預防麻疹病毒空氣傳播般的防疫措施。

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