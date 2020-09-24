武漢肺炎》俄羅斯疫情升溫 國造疫苗試驗預計明年完成

據俄媒報導，「史普尼克V」的所有臨床試驗預計會於2021年夏天完成。（彭博）

2020/09/24 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯衛生官員今（24）日通報，國內新增6595例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診病例，另有149人死亡。俄羅斯目前確診數累計112萬8836例，死亡人數攀升至1萬9948例，逼近兩萬大關。

綜合外媒報導，俄羅斯此次新增的6595例為7月份以來的新高，而首都莫斯科本日也新增了1050例確診，此病例數也是自6月23日以來的單日最高紀錄。僅管疫情再度升溫，但俄羅斯官員否認了會再次進行封城的傳言；官員僅表示，病例數的增加在預料之中，而醫療體系也對此做足了準備。

請繼續往下閱讀...

俄羅斯衛生部今日也對外證實，國內所有地區都已收到了首批由俄羅斯自己研發的武漢肺炎疫苗「史普尼克V（Sputnik V）」，而醫護人員已優先施打。

俄羅斯總統普廷於上月11日宣布，「史普尼克V」已獲俄羅斯衛生部門批准，俄羅斯因此搶先成為全球第一個註冊武漢肺炎疫苗的國家。而據俄媒報導，「史普尼克V」的所有臨床試驗預計會於2021年夏天完成，試驗完成後，可能會開始研究針對兒童的疫苗。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法