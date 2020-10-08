黎智英推特直播連線陳日君 坦言憂慮香港被迫組建地下教會！

黎智英今早開直播與香港榮休主教陳日君樞機連線，談論到香港乃至整個中國的教會現況，坦言相當憂慮教徒會被迫創立地下教會。（美聯社）

2020/10/08 21:58

〔即時新聞／綜合報導〕教廷與中共關係發展持續受到國際關注，高齡88歲的天主教香港教區榮休主教陳日君樞機，日前趕赴教廷求見教宗方濟各遭拒，引起各界議論。對此，同樣是天主教徒的壹傳媒集團創辦人黎智英今早（8日）透過推特開直播與陳日君連線，兩人都十分憂慮香港教徒在未來某天會被迫組織地下教會。

香港前主教楊鳴章在去年年初病逝，原應接任的香港教區輔理主教夏志誠因多次高調聲援香港反送中運動，遭中國政府反對，教廷無奈只能持續擱置人事案，之後還傳出可能任命親中的香港教區副主教蔡惠民。陳日君因擔憂教廷任命親中主教，對香港教會是莫大災難，因此特別從香港趕赴教廷求見教宗，但苦等了120小時仍未獲接見。

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對此，黎智英今早透過推特直播，邀請陳日君擔任嘉賓，並由《南華早報》前總編輯克里佛德（Mark Clifford）擔任嘉賓主持。甫從羅馬回到香港並正接受隔離的陳日君，在直播中分享了早前飛往教廷積極爭取與教宗會面的經歷，他表示自己早已預料到教宗不會接見他，但離開前他有留下信件給教職人員，期望能向教宗傳達自己對香港主教繼任者的意見。

梵中雙方於2年前簽署的主教任命不公開臨時協議將於本月22日屆滿，雙方是否會續簽協議各界都相當關心；且教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）3日表示教廷希望與中國續簽《梵中協議》，還稱相信協議會慢慢幫助中國天主教徒獲得正常信仰生活。對此陳日君直言，中共將該協議視為「工具」，只要能得到「教宗批准」就意味著能為所欲為；又批帕洛林是「信奉外交」而非「有信仰的人」，為建立外交關係會「出賣教會」。

黎智英則表示，當國際覺醒自身有道德責任回應中國問題時，教廷卻默不吭聲，指教宗方濟各也「似是政客」，雖對陳日君保持友善，但卻沒有選擇接見、聆聽他的聲音。

此外，兩人聊到《港版國安法》時，陳日君表示香港會越來越像中國，黎智英也相信教會因直接受到政府監管，現正面臨巨大壓力，有不少教徒想要組織地下教會的聲音出現。黎智英也趁此機會問陳日君，受迫於香港自由空間越來越少，在港教會假使變成像中國的愛國教會，陳日君是否會出來創立地下教會？陳日君回答稱：「地下教會不會有領袖，我可能會是自己圈子內的領袖，但不會有領袖帶領整個地下教會社群，上帝會是領袖...我們全部人一起創立…一起消失。」黎智英也表示「如果你會去創立，成為首位領袖，我會成為你教區的首位信徒。」

最後陳日君還是鼓勵天主教徒要堅持信念，黎智英還一度哽咽表示「上帝永遠不會離棄我們」，同時也想向教廷喊話，指現今香港，甚至整個中國都很需要教宗傳遞上帝聲音，在面對惡質政權打壓的局勢，期盼教宗能早日覺醒。

陳日君日前趕赴教廷求見教宗方濟各遭拒，引起各界議論。（法新社）

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