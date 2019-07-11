遭痛批「民族敗類」 黎智英：被中國人指控是一種榮幸

2019-07-11 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕壹傳媒創辦人黎智英日前訪美獲副總統彭斯與國務卿龐皮歐會面，並對香港反修訂《逃犯條例》及「一國兩制」發表看法，引來中國外交部駐港公署痛批其根本是「民族敗類、香港罪人」。對此，黎智英表示，「遭到中國人的指控是一種榮幸」。

根據《美國之音》報導，黎智英表示，「我認為，遭到中國人的指控是一種榮幸。我們從來沒有想製造騷亂，是政府想要拿走我們的自由，而我們的法治迫使我們做出這樣的反應。他們指控我破壞香港的法治，但我沒有做這種事，他們所做的實際上摧毀了香港的法治。我不在乎他們說什麼。」

黎智英指出，香港人一定會繼續抗爭，類似天安門事件甚至可能在香港重演。黎智英解釋，「首先，因為中共只知道力量，沒有別的。而他們執政的主要原則就是控制、控制、再控制。如果他們發現他們無法控制我們，他們就得使用武力到他們在天安門大屠殺中使用的程度，而且他們可以使這種做法正當化。」

黎智應表示，「因為現在他們把香港人，我們中很大一部分人，都看成是所謂的『爛人』，是他們不需要的人。所有這些人製造的這些麻煩，他們都不想要。所以他們就壓制我們，而他們越壓制，我們就反彈得越大。他們看待我們，就像希特勒看待猶太人一樣，得把他們處理掉。」

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