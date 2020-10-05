拒見龐皮歐、陳日君之後 教宗方濟各籲全球避戰禍

天主教教宗方濟各（見圖）4日發表通諭，武漢肺炎大流行證明，市場資本主義的「神奇理論」已失效，世界需要新政治形式，促進對話與團結，不惜一切代價避免戰爭。（歐新社）

2020/10/05 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕梵諦岡近日尋求和中國延長《梵中協議》，天主教教宗方濟各也傳出拒見來訪的美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）與香港榮休樞機主教陳日君；方濟各（Francis）4日卻發表通諭，認為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）大流行證明，「市場資本主義」的神奇理論已失效，世界需要「新政治形式」，促進對話與團結，不惜一切代價避免戰爭。

根據《法廣》（RFI）報導，教廷國務卿帕洛林（Pietro Parolin）3日出席「宗座外方傳教會」（Pontifical Foreign Missions Institute），以「教皇方濟各的梵中對話」為題演說，他指出，梵中主教任命臨時性協議草案在前教皇本篤十六世任內已批准，教廷希望與中國續簽，用外交術語來說是「審慎樂觀」，教廷相信協議會慢慢幫助中國天主教徒獲得正常信仰生活，讓中國天主教既能符合中國在地化精神，也能符合普世教會精神，並完全與在羅馬的教宗共融。

請繼續往下閱讀...

根據《美聯社》報導，教宗方濟各4日提出對「疫情後世界局勢」的構想，並將教育思想寫進梵蒂岡的「教皇通諭」（encyclicals），他表示，武肺全球大流行病證實他的信念，即必須對當前的政治和經濟體制進行改革，以解決受到冠狀病毒危害最深民眾的正當需求。

方濟各指稱，面對武肺大流行，世界體系的脆弱性表明，不是所有事物都能由市場自由解決，當務之急是制定積極的經濟政策，藉此『促進有利於生產多樣性和業務創造力的經濟』，並譴責各國政治領袖的「民族主義」及「孤立主義」政策。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法