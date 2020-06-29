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港版國安法「敲響香港喪鐘」 黎智英：繼續奮鬥、發行日報

黎智英（見圖）表示，儘管自己可能成為國安法上路後首批被打壓的人士，但他會繼續留在香港奮鬥，也會繼續發行蘋果日報。（法新社）

黎智英（見圖）表示，儘管自己可能成為國安法上路後首批被打壓的人士，但他會繼續留在香港奮鬥，也會繼續發行蘋果日報。（法新社）

2020-06-29 19:23:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港時局動盪，「港版國安法」預計30日通過、7月1日生效。一向反共的72歲香港壹傳媒創辦人黎智英表示，中國在香港實行國安法，「等於是敲響香港的喪鐘」，儘管他可能成為法令上路後首批被打壓的香港人，但仍會繼續留在香港奮鬥，也會繼續發行報紙。

德國之聲》報導，過去1年多，黎智英多次被中國官媒抨擊為「危害國家安全」及「外國勢力勾結」，如今港版國安法將通過，黎智英表示，他會在香港奮鬥至最後一天，無論他是不是北京運用法令打壓的首要目標都不重要。

針對香港《蘋果日報》長期批評中國政府的作為，黎智英提到，很多人都說《蘋果》是國安法打擊的重要目標之一，不過無論是或否，《蘋果》都會與港人一同奮鬥，「因為在我眼中，所有香港人都是國安法打壓的目標」。他也強調，《蘋果》對香港社會有使命及責任，不管結果如何，《蘋果》都不會離開，直到無法發行為止。

黎智英認為，中國政府很早就以不同的方式在侵蝕香港原有的生活模式，包括2003年試圖通過基本法23條，以及去年港府提出的逃犯條例修訂。此次，港版國安法的效力已超越基本法與香港現有的法治，國安法實行後，香港將變成另一個中國內地的城市，一旦原有法治消失，香港與國際社會間的互信也將蕩然無存。

黎智英指出，國安法讓國際社會明白，中國政府並不尊重國際協議或國際法，而自武漢肺炎爆發以來，更有許多人看清中國獨裁的一面，以及其治國方式如何打亂國際秩序，如果中國不改變治國方法和自身法治觀念，「全世界將永遠無法真的和平。」

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