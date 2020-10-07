梵諦岡外長證實已提出《梵中協議》延續 中國尚未回應

梵諦岡外交部長蓋拉格大主教在今天（7日）表示，教廷已向提出《梵中協議》續期申請，不過目前尚未收到中國的回應，若在這個月底前都沒有回覆，《梵中協議》將正式失效。（歐新社）

2020/10/07 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕中國與梵諦岡在2年前針對中國主教任命權所簽署的不公開臨時協議《梵中協議》，將在今年10月22日屆滿；梵諦岡外交部長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）在今天（7日）表示，教廷已向提出《梵中協議》續期申請，不過目前尚未收到中國的回應，若在這個月底前都沒有回覆，《梵中協議》將正式失效。

根據義大利天主教媒體《十字架報》（Crux）報導，即便美國強烈反對梵諦岡與中國簽署的《梵中協議》，但梵諦岡仍希望能與中國續期《梵中協議》的時效；被視為梵諦岡外交部長的教廷外交事務秘書長蓋拉格大主教指出，對於協議續約保持「審慎樂觀」的態度，因為這是「必須要做的事」。

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蓋拉格也證實，教廷已向中國提出《梵中協議》續期2年的要求，不過目前尚未收到中國的回覆，「若10月底中國都沒有回應，協議將會自動失效」，但蓋拉格認為，教廷有理由相信中國會接受續期的提議；他指出，教廷對於能在中國滿意的框架下，持續進行對話保持樂觀，「我們會持續努力，最終爭取到永久化協議」。

不過蓋拉格也坦承落實「協議的過程」很艱難，他表示，之所以只提議續約2年，是因為教廷也對《梵中協議》的內容有諸多不滿，「很多爭端未能依照教廷滿意的方式解決」，但即便包含美國國務卿龐皮歐在內，諸多批評梵諦岡對中國讓步沒有任何益處，蓋拉格還是堅持教廷取得具體的成果；他強調，中國同意教宗在任命中國主教上有最終決定權，「這是事實，也是相當出色的成果」。

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