為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    梵諦岡外長證實已提出《梵中協議》延續 中國尚未回應

    梵諦岡外交部長蓋拉格大主教在今天（7日）表示，教廷已向提出《梵中協議》續期申請，不過目前尚未收到中國的回應，若在這個月底前都沒有回覆，《梵中協議》將正式失效。（歐新社）

    梵諦岡外交部長蓋拉格大主教在今天（7日）表示，教廷已向提出《梵中協議》續期申請，不過目前尚未收到中國的回應，若在這個月底前都沒有回覆，《梵中協議》將正式失效。（歐新社）

    2020/10/07 22:29

    〔即時新聞／綜合報導〕中國與梵諦岡在2年前針對中國主教任命權所簽署的不公開臨時協議《梵中協議》，將在今年10月22日屆滿；梵諦岡外交部長蓋拉格大主教（Paul Gallagher）在今天（7日）表示，教廷已向提出《梵中協議》續期申請，不過目前尚未收到中國的回應，若在這個月底前都沒有回覆，《梵中協議》將正式失效。

    根據義大利天主教媒體《十字架報》（Crux）報導，即便美國強烈反對梵諦岡與中國簽署的《梵中協議》，但梵諦岡仍希望能與中國續期《梵中協議》的時效；被視為梵諦岡外交部長的教廷外交事務秘書長蓋拉格大主教指出，對於協議續約保持「審慎樂觀」的態度，因為這是「必須要做的事」。

    蓋拉格也證實，教廷已向中國提出《梵中協議》續期2年的要求，不過目前尚未收到中國的回覆，「若10月底中國都沒有回應，協議將會自動失效」，但蓋拉格認為，教廷有理由相信中國會接受續期的提議；他指出，教廷對於能在中國滿意的框架下，持續進行對話保持樂觀，「我們會持續努力，最終爭取到永久化協議」。

    不過蓋拉格也坦承落實「協議的過程」很艱難，他表示，之所以只提議續約2年，是因為教廷也對《梵中協議》的內容有諸多不滿，「很多爭端未能依照教廷滿意的方式解決」，但即便包含美國國務卿龐皮歐在內，諸多批評梵諦岡對中國讓步沒有任何益處，蓋拉格還是堅持教廷取得具體的成果；他強調，中國同意教宗在任命中國主教上有最終決定權，「這是事實，也是相當出色的成果」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    拒見龐皮歐、陳日君之後 教宗方濟各籲全球避戰禍
    2020/10/05 22:34

    拒見龐皮歐、陳日君之後 教宗方濟各籲全球避戰禍
    吃教宗閉門羹 龐皮歐喊話：一同勇敢挺身對抗中國
    2020/09/30 21:21

    吃教宗閉門羹 龐皮歐喊話：一同勇敢挺身對抗中國

    金九銀十 消費迎錢潮~
    才剛砲轟「梵中協議」 龐皮歐下週將出訪教廷
    2020/09/25 07:06

    才剛砲轟「梵中協議」 龐皮歐下週將出訪教廷
    梵中協議未能保護中國教徒 龐皮歐促教廷對中硬起來
    2020/09/20 22:07

    梵中協議未能保護中國教徒 龐皮歐促教廷對中硬起來

    華南銀「綠色採購」卓著　環保署表揚
    國際今日熱門
    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實
    2020/10/06 23:57

    郭文貴爆閻麗夢母親遭中共逮捕！她親向美媒證實

    武漢防疫紀錄片上映受阻 艾未未：德國簡直「中國第33省」
    2020/10/06 23:28

    武漢防疫紀錄片上映受阻 艾未未：德國簡直「中國第33省」

    尼斯湖水怪現身？最新證據曝光！資深船長公布聲納影像
    2020/10/07 06:16

    尼斯湖水怪現身？最新證據曝光！資深船長公布聲納影像

    白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使
    2020/10/06 23:54

    白羅斯與鄰國關係急凍 波蘭、立陶宛召回大使

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播