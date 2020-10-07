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    英國首棟！房屋全靠機器人建造 只要3週可望完工

    英國一間建築自動化公司（Construction Automation）正在創造房屋建築業的變革，他們在英國約克郡東區投入「自動砌磚機器人」建造1棟3房的屋子，並可望於本月順利完工。（圖取自BBC影片）

    英國一間建築自動化公司（Construction Automation）正在創造房屋建築業的變革，他們在英國約克郡東區投入「自動砌磚機器人」建造1棟3房的屋子，並可望於本月順利完工。（圖取自BBC影片）

    2020/10/07 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕英國一間建築自動化公司（Construction Automation）正在創造房屋建築業的變革，他們在英國約克郡東區投入「自動砌磚機器人」建造1棟3房的屋子，並可望於本月順利完工，屆時這棟將會成為英國首棟由機器人建造的房屋。

    綜合外媒報導，英國的建築自動化公司在約克郡東區著手進行一項工程，透過「自動砌磚機器人」來建造1棟具備3間臥房的屋舍，雖然仍需要透過人力以平板電腦操控，但只需要2個人就能完成這項工程；1名工人將磚塊、水泥裝入機器人，另1名工人則將施工路線、準確位置定位完畢，即可讓機器人自行作業。

    值得注意的是，這台機器人能鋪設所有磚塊及水泥，也是史上第一台能在轉角處順利作業的機器，即代表能不間斷地進行建造工程。

    這家公司由企業家隆巴頓（David Longbottom）以及帕克斯（Stuart Parkes）於201年創立，該公司自信指出，此技術將會有效提高生產力、建造質量更好的房屋並且改善施工現場的人員安全問題。

    隆巴頓強調，這將是英國史上第1棟由機器人建造的房屋，甚至有可能是世上第1棟；據悉，該工程上月28日便開始施工，原先預計能在2週內完工，不過設備出現問題，因此可能會延後1週完工。

    雖然此技術能有效提高生產力，但也威脅到建築工人的生計，工會就抗議指出，該技術可能會造成大規模失業。

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