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    海岸防衛隊高官染疫影響美軍指揮鏈 多名高階將領自主隔離

    受到美國海岸警衛隊副指揮官雷伊確診影響，參謀長聯席會議主席麥利等高階將領目前都在家自主隔離。（彭博）

    受到美國海岸警衛隊副指揮官雷伊確診影響，參謀長聯席會議主席麥利等高階將領目前都在家自主隔離。（彭博）

    2020/10/07 07:52

    〔即時新聞／綜合報導〕美國海岸警衛隊副指揮官雷伊（Charles Ray）於當地時間6日確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），由於雷伊在上週曾在美國國防部參與數次會議，當時與會的美軍高層，包括參謀長聯席會議主席麥利（Mark Milley）在內，目前都在家自主隔離中。

    綜合外媒報導，國防部官員透露，雷伊上週曾在國防部內和麥利、參謀長聯席會議副主席海頓（John Hyten）及其他數名高官會面，但除了雷伊以外，目前檢測結果都為陰性。另外，雷伊也曾和陸軍參謀長麥康維爾（James McConville）、空軍參謀長布朗（Charles Brown）、海軍作戰部長吉爾迪（Michael Gilday）、太空作戰部主任雷蒙（John Raymond）以及海軍陸戰隊助理指揮官湯瑪斯（Gary Thomas）等人進行會議。

    美國國防部今日在一份聲明中指出，「為了謹慎起見，所有可能在會議中（與雷伊）密切接觸的人，目前都自行隔離，並接受檢測。」美國國防部發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）強調，美國武裝部隊的作戰準備或任務能力沒有改變，高階將領能夠保持完整的任務能力，並在其他工作地點履行職責。

    美國海岸警衛隊副指揮官雷伊確診，使多位美軍高階將領在家隔離。圖為參謀長聯席會議主席麥利（左上）、參謀長聯席會議副主席海頓（右上）、陸軍參謀長麥康維爾（左下）、海軍作戰部長吉爾迪（右下）。（法新社）

    美國海岸警衛隊副指揮官雷伊確診，使多位美軍高階將領在家隔離。圖為參謀長聯席會議主席麥利（左上）、參謀長聯席會議副主席海頓（右上）、陸軍參謀長麥康維爾（左下）、海軍作戰部長吉爾迪（右下）。（法新社）

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